Çiğdem Batur kimdir? Çiğdem Batur kaç yaşında ve nereli?

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ÇİĞDEM BATUR KİMDİR?

Ayşe Çiğdem Batur 13 Temmuz 1982, Düzce doğumludur. Türk oyuncu, sunucu ve seslendirme sanatçısı. 13 Temmuz 1982 yılında Düzce'de Çerkes kökenli bir ailenin kızı olarak doğdu. Gazi Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü mezunu olan Çiğdem Batur, 2000-2004 yılları arasında Gazi Üniversitesi İletişim Fakültesi - Grup Mimus Tiyatro Topluluğunda oyunculuk yaparak sanat hayatına başladı. Başkent İletişim anlatım iletişim kursu, diksiyon, spikerlik, sunuculuk eğitimi, Sanat Akademi - tiyatro ve oyunculuk eğitimi, Başkent İletişim anlatım iletişim kursu, seslendirme eğitimleri aldı.

2004 yılında ART televizyonunda "Alışveriş Çantası" adlı bir programın sunuculuğunu yapan sanatçı, TRT'de çeşitli programlarda sunuculuk, oyunculuk, program ve yönetmen asistanlıkları görevlerinde bulundu. Bir kısa film deneyimi olan Batur, sinema ve dizi filmlerde rol aldı. Sanatçı aynı zamanda seslendirme çalışmaları yapmaktadır.

FİLMLER :

2010 : Büşra

2015 : Pinhan

2015 : Bizim Hikaye

2018 : Bordo Bereliler 2: Afrin

YAPIM - PRODÜKSİYON :

Kanal D - Haber Merkezi (Bülteni) - Staj - Ağustos 2003

TRT 1 - Bizim Evin Halleri - Yönetmen Asistanlığı - 2003

TRT 1 - Ablam Böyle İstedi - Yönetmen Asistanlığı - 2003

TRT GAP - Ezgi Günü - Program Asistanlığı - 2002/ 2003

ÇİĞDEM BATUR KAÇ YAŞINDA?

Ayşe Çiğdem Batur 13 Temmuz 1982, Düzce doğumlu olup 40 yaşındadır.

ÇİĞDEM BATUR INSTAGRAM HESABI NE?

Çiğdem Batur Instagram hesabı " cigdembatur" kullanıcı isme sahip olup 457 bin takipçisi bulunuyor.

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