Çığ tehlikesine rağmen köy yollarını ulaşıma açtılar

AĞRI'nın Patnos ilçesinde Özel İdare ekipleri, çığ tehlikesine rağmen 2 metreyi aşan kar bulunan köy yollarını ulaşıma açtı.

AĞRI'nın Patnos ilçesinde Özel İdare ekipleri, çığ tehlikesine rağmen 2 metreyi aşan kar bulunan köy yollarını ulaşıma açtı.

Ağrı'nın Patnos ilçesinde mart ayının ikinci yarısında yoğun kar yağışı ve tipi etkili oldu. İlçeye bağlı 75 köye ulaşımı aksatan yağış sonrası Patnos Özel İdare ekipleri, karla mücadele çalışması başlattı. İlçeye bağlı köylerin büyük bir bölümünün yolunu açan özel idare ekipleri, Süphan Dağı eteğindeki Çiçek, Çaputlu ve Dumanlı köy yolunda 2 metreyi aşan kar kalınlığıyla mücadele etti. Kar yağışı, tipi ve fırtına nedeniyle kar kalınlığının 2 metreye ulaştığı ve kardan tünellerin oluştuğu Dumanlı köy yolunda, çalışma yürüten ekipler, çığ tehlikesine karşı adım adım ilerledi. 2 günlük çalışma sonunda bütün köylerin yollarının açıldığını belirten Patnos Özel İdare Müdürü Mustafa Dinçer, "Çiçek, Çaputlu, Dumanlı köy yolları tarafında vatandaşlarımız Patnos merkez ile ulaşımı sağlayamadılar. Kar ve tipi yolları kapattığı için Özel İdare ekiplerimizle birlikte yolları açtık, vatandaşlarımızın mağduriyetini giderdik" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı