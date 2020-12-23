Çiğ hamsi yedi, 'koronaya ilaç aramayın' dedi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Çiğ hamsi yedi, 'koronaya ilaç aramayın' dedi

23.12.2020 10:16 | Son Güncelleme: 23.12.2020 10:29

RİZE'nin Pazar ilçesinde balıkçı Alim Kösoğlu (51) koronavirüse karşı bağışıklığı güçlendirdiğini ileri sürerek, çiğ hamsi yedi.

RİZE'nin Pazar ilçesinde balıkçı Alim Kösoğlu (51) koronavirüse karşı bağışıklığı güçlendirdiğini ileri sürerek, çiğ hamsi yedi. 

Pazar ilçesinde balıkçılık yapan Alim Kösoğlu, ayıkladığı hamsileri pişirmeden yedi. "Koronaya ilaç aramayın" diyen Kösoğlu, çevredekilerin şaşkın bakışları altında hamsileri tek tek yuttu. Kösoğlu, "Korona diye bir şey yok, önemli olan C vitamini, portakal ve hamsi. Hamsinin pişmişi zararlı, çiğ yiyeceksin. Sonra hiçbir şey kalmaz" dedi. 


Çiğ hamsi yedi, 'koronaya ilaç aramayın' dedi
Çiğ hamsi yedi, 'koronaya ilaç aramayın' dedi
Çiğ hamsi yedi, 'koronaya ilaç aramayın' dedi
Çiğ hamsi yedi, 'koronaya ilaç aramayın' dedi
Çiğ hamsi yedi, 'koronaya ilaç aramayın' dedi
Çiğ hamsi yedi, 'koronaya ilaç aramayın' dedi
Çiğ hamsi yedi, 'koronaya ilaç aramayın' dedi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Abdullah UZUN

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özgür Özel Fuat Oktay Ziya Selçuk Mustafa Şentop Zehra Zümrüt Selçuk
Magazin Hülya Avşar Merve Dizdar Acun Ilıcalı Tuba Büyüküstün
Spor Arda Turan Fatih Terim Samet Aybaba Murat Paluli Mauricio Lemos
Tüm Haberler Türk Göztepe İngiltere Türk Lirası
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Çiğ hamsi yedi, 'koronaya ilaç aramayın' dedi | Haberler.com Güncel
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 23.12.2020 10:29:18. #1.14#
title