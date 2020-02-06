Çığ faciasının simgesi haline gelen fotoğrafı çeken muhabir o anları anlattı
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Özkan Bilgin'in çektiği fotoğraf AA muhabiri Özkan Bilgin ile röportaj VAN - Van'ın Bahçesaray ilçesinde çığ altında kalan vatandaşların kurtarıldığı esnada silah arkadaşları için ağlayan askerin fotoğrafını çeken AA muhabiri Özkan Bilgin, o fotoğrafın hikayesini anlattı.
06.02.2020 17:15 | Son Güncelleme: 06.02.2020 17:17
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Özkan Bilgin'in çektiği fotoğraf
AA muhabiri Özkan Bilgin ile röportaj VAN - Van'ın Bahçesaray ilçesinde çığ altında kalan vatandaşların kurtarıldığı esnada silah arkadaşları için ağlayan askerin fotoğrafını çeken AA muhabiri Özkan Bilgin, o fotoğrafın hikayesini anlattı.
Kaynak: AA