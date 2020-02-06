Çığ'da şehit olan asker Deniz'in Kastamonu'daki babaevinde yas var
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Çığ'da şehit olan asker Deniz'in Kastamonu'daki babaevinde yas var

Van'da çığ düşmesi sonucu şehit olan Jandarma Uzman Onbaşı Ufuk Deniz'in (23) Kastamonu'daki evinde yas var. Şehit Deniz'in Tosya ilçesindeki babaevine acı haber, kaymakam Deniz Pişkin ve askeri yetkililer tarafından verildi.

06.02.2020 00:06 | Son Güncelleme: 06.02.2020 00:24
Çığ'da şehit olan asker Deniz'in Kastamonu'daki babaevinde yas var

'da çığ düşmesi sonucu şehit olan Jandarma Uzman Onbaşı 'in (23) 'daki evinde yas var.


Şehit Deniz'in Tosya ilçesindeki babaevine acı haber, kaymakam Deniz Pişkin ve askeri yetkililer tarafından verildi.


Haberi alan şehidin babası Recep ve annesi Behiye ile yakınları gözyaşlarına boğuldu. Aileyi, yakınları ve komşuları teskin etmeye çalıştı.

Şehit askerin evine ve mahalleye Türk bayrakları asıldı.

Kaynak: AA
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