Çi börek nasıl yapılır? 23 Kasım Masterchef yemekleri! Çiğ Börek tarifi, çiğ börek malzemeleri, püf noktası | Çi börek nasıl yapılır?

Masterchef 2020 tüm hızıyla devam ediyor. 23 Kasım kaptanlık oyununda şeflerin istediği çiğbörek tarifi ve püf noktaları yarışmanın sıkı takipçileri tarafından araştırılmaya başlandı! MasterChef 2020'nin kaptanlık oyununda rekabeti arttıran çiğbörek nasıl yapılır? Malzemeleri nelerdir? İşte, çiğbörek tarifi ve püf noktası!

MasterChef 2020'de bu akşam bir kaptanlık oyunu daha geride kalırken; yarışmanın takipçileri şeflerin yarışmacılardan hazırlamasını istediği çiğbörek tarifini ve malzemelerini araştırmaya başladı! Çiğbörek kıymalı mı olur? Çiğbörek nasıl yapılır? Çiğbörek yapmak için gerekli malzemeler nelerdir? İşte, 23 Kasım Pazartesi MasterChef 2020 çiğbörek tarifi…

ÇİĞ BÖREK MALZEMELERİ

Hamuru için gerekli malzemeler:



3 su bardağı un

1 su bardağı ılık su

1 tatlı kaşığı tuz

2 tatlı kaşığı sirke

Kıymalı iç için:

300 gram kıyma

1 adet rendelenmiş soğan

1 tatlı kaşığı tuz

1 tatlı kaşığı karabiber

3/4 çay bardağı su

Kızartmak için:

1/2 su bardağı sıvı yağ

Çİ BÖREK PÜF NOKTASI

Kıymanızı sulandırmazsanız böreğin içerisinde topaklanır. Kıymalı harıcınızı mutlaka sulandırın. Çiğ böreğinizin fazla yağ çekmemesi için hamura mutlaka sirke ekleyin.

Çİ BÖREK NASIL YAPILIR?

Bir karıştırma kabının içinde 300 gram kıyma, 1 adet soğan rendesi, 1 tatlı kaşığı karabiber, 1 tatlı kaşığı tuz ve yarım çay bardağı suyu karıştırın.

Harcınızın sulu olmasına özen gösterin.

Bir kabın içerisinde 1 su bardağı ılık su, 3 su bardağı un, 1 tatlı kaşığı tuz ve 2 tatlı kaşığı üzüm ya da elma sirkesini karıştırın.

Orta yumuşaklıkta bir hamur elde edene kadar yoğurun. Hamurunuzu un serptiğiniz tezgaha alıp bezelere ayırın.

Bir merdane yardımıyla orta büyüklükte bir tabak boyutunda açın. (Çiğ böreğinizin çıtır çıtır olmasını istiyorsanız hamurunuzu ince, daha dolgun olmasını istiyorsanız orta kalınlıkta açın.)

Kıymalı harcınızı açtığınız hamura yerleştirip katlayın.

Kenarlarının iyice yapışmasını sağlamak için bir kapak ya da pizza kesiciyle düzgünce kesin.

Hepsini bu şekilde hazırlayın.

Bu sayede, börekleriniz kızarırken kenarları açılmayacaktır. Derin bir tavaya yağı alın ve güzelce kızdırın.

Kızmış yağa börekleri atarak kızartın ve kızaran böreklerinizi fazla yağı emmesi için bir kağıt havlu üzerine alın. Afiyet olsun.