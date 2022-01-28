ERZURUM (İHA) - Çığ altında hayatını kaybeden amca çocukları son yolculuğuna uğurlandı

ERZURUM - Erzurum'un Horasan ilçesinde Çayanyurdu mezrasında üzerlerine çığ düşmesi sonucu hayatını kaybeden 2 kişi Erzurum'da son yolculuğuna uğurlandı.

Olay, dün saat 15.00 sıralarında Horasan ilçesine bağlı Kadıcelal Mahallesi Çayanyurdu mezrasında meydana geldi. Kadıcelal Mahallesi Çayanyurdu mezrasında su deposundaki kesintiyi kontrol amaçlı giden kuzenler Abdullah Aktaş ve Cüneyt Aktaş'ın üzerine tepeden kopan kar kütlesi düştü. İhbar üzerine AFAD, Jandarma, Emniyet, Karayolları, Belediye, UMKE, 112 sağlık ekipleri ile snowtrack araçları bölgeye sevk edilerek yol açma, arama ve kurtarma faaliyetlerine gecikmeksizin başlandı. Arama ve kurtarma çalışmalarını sonucunda iki vatandaşın cansız bedenine ulaşıldı. Abdullah ve Cüneyt Aktaş'ın cenazeleri, paletli kar üstü araçla yolun açık olduğu Kadıcelal Mahallesi'ne kadar getirildi. Buradan ambulansa alınan cenazeler, kara yoluyla önce Horasan Devlet Hastanesi'ne ardından Erzurum Adli Tıp Kurumu'na getirildi.

Otopsisi tamamlanan iki vatandaş Erzurum Narmanlı Cami'de kılınan ikindi namazına müteakip cenaze namazının ardından Asri Mezarlıkta defnedildi. Cenaze namazına Erzurum Valisi Okay Memiş, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, protokol üyeleri ve aile yakınları katıldı.