ÇİFTLİKKÖY MAHALLEMİZDE PTT SEVİNCİ

Çatalca'mızda göreve geldiği günden bugüne ilçemize tarihi projeler kazandıran Başkanımız Mesut Üner, ilçemize kazandırılan tarihi projelerin yanı sıra, Çatalca'mızdaki kronik sorunların çözümü için çalışmalarına kararlılıkla devam ediyor. Kronik sorunun çözümü için bu seferki durak Çiftlikköy mahallemiz olduğu.

Başkanımız Mesut Üner Çiftlikköy mahallemizde park, meydan, yol, tretuvar, aydınlatma ve temiz su alt yapı çalışmalarımızla mahalle halkımızın gönlünde taht kurmuştu. Başkanımız Mesut Üner, mahallemizde yaptığı önemli çalışmalar sonrası mahalle halkımızın tekrar Ptt ile buluşması için kollarını sıvadı ve çözüm odaklı sonuç aldı. Başkanımız Mesut Üner tarafından yapılan PTT'ye yer tahsisi, mahallemizde yeniden PTT şubesi açılmasını sağladı.

Çatalca PTT Şube Müdürü Vehbi Avcıbaşı'nın ziyareti sonrası açıklamalarda bulunan Başkanımız Mesut Üner; "Çiftlikköy halkımıza müjde. Çiftlikköy mahallemizdeki postane daha önce kapanmıştı. PTT ile yaptığımız protokolle yer tahsisi yaptığımız mahallemizde halkımız bugün yeniden postaneye kavuşuyor. Hayırlı olsun. " dedi.

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