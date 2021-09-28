Çiftlikköy'de stadyum yenileme ve spor salonu projesi hayata geçiriliyor - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Çiftlikköy'de stadyum yenileme ve spor salonu projesi hayata geçiriliyor

AA / Fikret Mazı - Haberler | Güncel
Çiftlikköy'de stadyum yenileme ve spor salonu projesi hayata geçiriliyor

Yalova'nın Çiftlikköy ilçesinde belediye tarafından stadyumun yenilenmesi ve spor salonu yapımı için çalışma başlatıldı.

YALOVA (AA) - Yalova'nın Çiftlikköy ilçesinde belediye tarafından stadyumun yenilenmesi ve spor salonu yapımı için çalışma başlatıldı.

Proje çalışmalarını teknik ekip ve birim amirleriyle inceleyen Çiftlikköy Belediye Başkanı Ali Murat Silpagar, yaptığı açıklamada, ilçe gençlerinin daha modern bir tesiste spor faaliyetlerini gerçekleştirmesi adına çalışmaları hızla sürdürdüklerini bildirdi.

Gençlik ve Spor Bakanlığının da desteklediği projenin bir an evvel tamamlanması için ekiplerin seferber olduğunu vurgulayan Silpagar, şu bilgileri paylaştı:

"Seçim vaatlerimiz arasında bulunan ilçe stadyumunun yenilenmesi ve spor salonunun yapılması projesinin ilk adımını atmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Çalışmaların çok hızlı ilerlediğini ve mümkün olduğu kadar hızlı ilerleyeceğinin sözünü vermek istiyorum. 805 kişi kapasiteli ve tüm spor dallarının kullanımına uygun spor salonumuzun temeli atıldı. 47,5 dönüm arazide 4 bin 536 metrekarelik bu tesiste 20 VIP tribünü, 20 kişilik basın tribünü ve engelli oturma alanları, bir adet 80 metrekare, iki adet 50 metrekarelik çok amaçlı stüdyo ve minder sporlarına uygun spor salonları, 150 kişilik konferans salonu, 60 metrekarelik toplantı odası, 3 adet 35'er metrekarelik çok amaçlı atölye, 2 adet sporcular için konaklama odası, spor salonları ve kapalı sahaya hizmet verecek 4 sporcu soyunma odası, 2 hakem, 3 antrenör odası, revir ve doping kontrol odası, bay ve bayan mescitler ile teknik alanlar yer alacak. Bir yandan da ilçe stadyumu yenileme projemizle tribün kapasitemizi 2 bin 500 kişiye çıkarırken, stadın zeminini yenileyerek, yönünü kuzey ve güney doğrultusuna çevirerek alanın maksimum kullanımını sağlamış olacağız."

Çiftlikköy'de stadyum yenileme ve spor salonu projesi hayata geçiriliyor

Çiftlikköy'de stadyum yenileme ve spor salonu projesi hayata geçiriliyor

Çiftlikköy'de stadyum yenileme ve spor salonu projesi hayata geçiriliyor

Çiftlikköy'de stadyum yenileme ve spor salonu projesi hayata geçiriliyor

AA / Fikret Mazı - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Devlet Bahçeli Mehmet Nuri Mehmet Nuri Ersoy Hulusi Akar
Magazin Mehmet Ali Erbil Mustafa Keser Düm Tek Tek
Spor Mesut Özil Bülent Uygun Fatih Terim Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Şans Oyunları Mehmet Topal Selçuk Bayraktar
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Çiftlikköy'de stadyum yenileme ve spor salonu projesi hayata geçiriliyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 28.09.2021 15:47:42. #1.12#