Çiftlikköy'de gölete düşen köpeği itfaiye ekipleri kurtardı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Çiftlikköy'de gölete düşen köpeği itfaiye ekipleri kurtardı

AA / Fikret Mazı - Haberler | Güncel
Çiftlikköy'de gölete düşen köpeği itfaiye ekipleri kurtardı

Yalova'nın Çiftlikköy ilçesinde Dereköy Sulama Göleti'ne düşen köpek, Çiftlikköy Belediyesine bağlı itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Yalova'nın Çiftlikköy ilçesinde Dereköy Sulama Göleti'ne düşen köpek, Çiftlikköy Belediyesine bağlı itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Sokak köpeğinin sulama göletine düştüğünü gören köylüler, itfaiyeden yardım istedi. Hızla bölgeye gelen ekipler, gölete halat yardımıyla indi.

Gölete düşen köpek, bir saat süren çalışmayla kurtarıldıktan sonra Çiftlikköy Belediyesi Hayvan ve Rehabilitasyon Merkezi'nde bakıma alınıp tedavi edildi.

Çiftlikköy'de gölete düşen köpeği itfaiye ekipleri kurtardı

Çiftlikköy'de gölete düşen köpeği itfaiye ekipleri kurtardı

AA / Fikret Mazı - Son Dakika Haberleri
Son dakika haberleri: KANALİZASYON KANALINA GİREN BABA ÖLDÜ, OĞLU AĞIR YARALI

Son dakika haberleri: KANALİZASYON KANALINA GİREN BABA ÖLDÜ, OĞLU AĞIR YARALI
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Mansur Yavaş Devlet Bahçeli Mustafa Destici Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Burak Yamantürk Serenay Sarıkaya Mehmet Ali Erbil
Spor Halil İbrahim Dervişoğlu Muslera Burak Elmas Stefan Kuntz Aykut Kocaman
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Şans Oyunları Donald Trump Meral Akşener Binali Yıldırım
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Çiftlikköy'de gölete düşen köpeği itfaiye ekipleri kurtardı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 20.09.2021 15:06:24. #1.11#