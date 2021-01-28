Çiftlikköy'de fahiş fiyat denetimi gerçekleştirildi
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Çiftlikköy'de fahiş fiyat denetimi gerçekleştirildi

28.01.2021 15:13 | Son Güncelleme: 28.01.2021 15:16
Çiftlikköy'de fahiş fiyat denetimi gerçekleştirildi

??????? Yalova'nın Çiftlikköy ilçesinde Ticaret İl Müdürlüğü ve Çiftlikköy Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından gıda ürünlerine yönelik fiyat denetimi yapıldı.

??????? Yalova'nın Çiftlikköy ilçesinde Ticaret İl Müdürlüğü ve Çiftlikköy Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından gıda ürünlerine yönelik fiyat denetimi yapıldı.

Çalışma kapsamında denetleme marketlerde yapan ekipler, ürünlerin raf fiyatları ve kasa fiyatlarını karşılaştırıp son kullanma tarihlerine baktı.

İlçede genelinde uygulanan denetimlerde, ihtiyaç malzemeleri olan un, şeker, yağ, çay gibi ürünler ile genel temizlik malzemeleri ve bebek bakım ürünlerinin fahiş fiyatla satılıp satılmadığı takip edildi.

Denetimler ile ilgili açıklama yapan Çiftlikköy Belediye Başkanı Ali Murat Silpagar, fahiş fiyatla ilgili ilçe genelinde denetimler yaptıklarını söyledi.

Silpagar, "Zabıtalarımız denetimleri Yalova Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri ile birlikte gerçekleştiriyorlar. Temel ihtiyaç malzemeleri, genel temizlik malzemeleri ve bebek bakım ürünlerinin öncelikle fiyatına bakılıyor. Mamulün bugün giriş fiyatı nedir, 1 ay evvel giriş fiyatı nedir diye aradaki farkı tespit ediliyor. Bununla birlikte denetimlerde sosyal mesafe, hijyen kuralları gibi kontroller de sağlanıyor." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fikret Mazı

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