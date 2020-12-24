Çiftlikköy Belediyesi, su kullanımına yönelik denetim yapıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Çiftlikköy Belediyesi, su kullanımına yönelik denetim yapıldı

24.12.2020 12:43 | Son Güncelleme: 24.12.2020 12:46
Çiftlikköy Belediyesi, su kullanımına yönelik denetim yapıldı

Çiftlikköy Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, son dönemde Yalova'da yaşanan su sıkıntısına karşı alınabilecek tedbirler konusunda esnaflara bilgilendirmelerde bulunuyor.

Çiftlikköy Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, son dönemde Yalova'da yaşanan su sıkıntısına karşı alınabilecek tedbirler konusunda esnaflara bilgilendirmelerde bulunuyor.

Yalova'ya şebeke suyu temin eden Gökçe Barajı'nda su seviyesinin düşmesiyle ilgili olarak hazırlanan Acil Durum Eylem Planı kapsamında Çiftlikköy Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, denetim gerçekleştirdi.

Yalova'da yaşanan su sıkıntısına karşı alınabilecek tedbirler konusunda esnaflara bilgilendirmelerde bulunan ekipler, esnafları dükkan önlerinin temizliğinde suyu dikkatli kullanmaları, araç yıkama yerlerini şebeke suyu yerine kuyu suyu kullanmaları konusunda uyardı.

İlçe genelinde park ve bahçe sulamalarında tasarrufa gittiklerini belirten Çiftlikköy Belediye Başkanı Ali Murat Silpagar, su sıkıntısına karşı belediyelerin de üzerine büyük sorumluluk düştüğünü belirtti.

Silpagar, "Belediye olarak park ve bahçe sulamaları konusunda, yol yıkamalarında gerektiği gibi tasarruflu kullanıma geçiyoruz. " dedi.

Silpagar, Yalova Tarımsal Kuraklık İl Yönetimi ve Kriz Merkezi Komisyonu Acil Durum Eylem Planı'nda belirtildiği gibi, son yıllarda ülkeyi de tehdit eden kuraklık riskine karşı hayatın her alanında suyun tasarruflu kullanılması gerektiğini belirtti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fikret Mazı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Donald Trump İsmail Demir Süleyman Soylu Bekir Pakdemirli Zehra Zümrüt Selçuk
Magazin Arto Berk Oktay Aslı Tandoğan Murat Dalkılıç
Spor Vitor Hugo Samet Aybaba Cüneyt Çakır Mbwana Samatta Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Türk Hakem İngiltere Başakşehir
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Çiftlikköy Belediyesi, su kullanımına yönelik denetim yapıldı | Haberler.com Güncel
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 24.12.2020 13:14:08. #1.15#
title