Çiftlikköy Belediye Başkanı Silpagar, "Kırmızı Kamyon" dizisinin yapım koordinatörünü kabul etti
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Çiftlikköy Belediye Başkanı Silpagar, "Kırmızı Kamyon" dizisinin yapım koordinatörünü kabul etti

31.12.2020 19:41 | Son Güncelleme: 31.12.2020 19:45
Çiftlikköy Belediye Başkanı Silpagar,

Çiftlikköy Belediye Başkanı Ali Murat Silpagar, İstanbul'da çekimleri devam eden "Kırmızı Kamyon" dizisinin yapım koordinatörü Mutlu Alemdar'ı makamında kabul etti.

Çiftlikköy Belediye Başkanı Ali Murat Silpagar, İstanbul'da çekimleri devam eden "Kırmızı Kamyon" dizisinin yapım koordinatörü Mutlu Alemdar'ı makamında kabul etti.

Beraberinde Çiftlikköy Belediyesi İtfaiye Müdürü Murat Erdoğan, Yalova İtfaiye Müdürü Ergül Orakçı ve her iki belediyenin itfaiye ekipleriyle Silpagar'ı ziyaret eden Alemdar, desteklerinden dolayı plaket verdi.

10 Ev Prodüksiyon kurucuları Suavi Doğan, Kerem Çatay ve idari yapımcı Kaan Tolga Değirmenci adına teşekkür plaketini Silpagar'a takdim ettiğini belirten Alemdar, "Kırmızı Kamyon dizisi televizyon izleyicisinin bugüne kadar hiç görmediği itfaiye dünyasının kapılarını aralıyor. Biz de kalplere dokunacak bu dizinin çekimlerinde bizlere her türlü desteği sağlayan değerli Çiftlikköy Belediye Başkanımız Sayın Ali Murat Silpagar'a ve Yalova Belediyesine sağladığı katkılardan dolayı teşekkür ediyoruz." diye konuştu.

Silpagar ise Görkem Sevindik, Ushan Çakır, Aslı Orcan gibi isimlerin rol aldığı dizinin çok yakında televizyonda izleyicilerle buluşacağını öğrendiğini ve çekimlere bu şekilde katkı sağlamaktan dolayı mutluluk duyduklarını ifade ederek, "Biz de değerli yapım ekibine bu desteği vermekten onur duyduk. Güzel bir dizi olacağını duydum. Bizim de katkımız bu şekilde olduysa ne mutlu bizlere. Ekibe çalışmalarında başarılar diliyorum." dedi.

Dizinin ilerleyen bölümlerinden birinin de Yalova'da çekilmesinin planlandığı ifade edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fikret Mazı

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