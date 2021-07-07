Çiftlik evinde kenevir yetiştiren 2 kardeş tutuklandı
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Çiftlik evinde kenevir yetiştiren 2 kardeş tutuklandı

Çiftlik evinde kenevir yetiştiren 2 kardeş tutuklandı
Demirören Haber Ajansı / Ali Naki Erdoğan - Haberler | Güncel

ESKİŞEHİR'de çiftlik evinde kenevir yetiştirip, uyuşturucu bulunduran 2 kardeş tutuklandı.

ESKİŞEHİR'de çiftlik evinde kenevir yetiştirip, uyuşturucu bulunduran 2 kardeş tutuklandı.

Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Odunpazarı ilçesi Yenisofça Mahallesi'nde İ.S. ve kardeşi M.S.'nin çiftlik evinde kenevir yetiştirdiği ve uyuşturucu bulundurduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Savcılık izniyle çiftliğe baskın yapan jandarma, 2 kardeşi yakalayıp gözaltına aldı. Ekipler, evde yapılan aramada bin 540 gram bonzai, 28 gram esrar, 33 gram kenevir tohumu, 48 kök kenevir bitkisi, 6 uyuşturucu kullanma aparatı, 2 faturasız kurusıkı tabanca, ruhsatsız tabanca, 5 şarjör, 9 tabanca mermisi ve 3 ruhsatsız av tüfeği ele geçirdi. Sağlık kontrolünden geçirilip ifadeleri alınan kardeşler, çıkarıldıkları mahkemece 'uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticaretini yapmak' suçundan tutuklanıp cezaevine konuldu.


Çiftlik evinde kenevir yetiştiren 2 kardeş tutuklandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ali Naki Erdoğan

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