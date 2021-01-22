Çiftlik Belediye Başkanı Güzel'e "Köpek Köyü" çalışması nedeniyle uluslararası ödül
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Çiftlik Belediye Başkanı Güzel'e "Köpek Köyü" çalışması nedeniyle uluslararası ödül

22.01.2021 10:45 | Son Güncelleme: 22.01.2021 10:48
Çiftlik Belediye Başkanı Güzel'e

Niğde'de sokak hayvanlarının barınması için yamacına oyuk açtırdığı ve kulübeler yaptırdığı eski çöplük alanını "Köpek Köyü" ilan eden Çiftlik Belediye Başkanı Serkan Güzel'e, Tayvan merkezli Uluslararası Yüce Usta Ching Hai Derneği'nce "Parlayan Dünya Liderliği Ödülü" verildi.

Niğde'de sokak hayvanlarının barınması için yamacına oyuk açtırdığı ve kulübeler yaptırdığı eski çöplük alanını "Köpek Köyü" ilan eden Çiftlik Belediye Başkanı Serkan Güzel'e, Tayvan merkezli Uluslararası Yüce Usta Ching Hai Derneği'nce "Parlayan Dünya Liderliği Ödülü" verildi.

Güzel, yazılı açıklamasında, ilçede Sekkin geçidindeki eski çöplük alanını temizleyerek oradaki yamaçlara sokak hayvanlarının barınmaları için geçen yıl ocak ayında 60 oyuk açtıklarını hatırlattı.

Bölgeye 20 köpek kulübesi ve 20 mama ve su kabı yerleştirip bu alanı "Köpek Köyü" ilan ettiklerini aktaran Güzel, "Sokak hayvanlarının soğuktan korunacakları bir yer inşa ettik. Belediye ve hayvanseverlerle sokak hayvanlarının günlük yiyecek ve içecek ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Bu projeyle Tayvan merkezli Uluslararası Yüce Usta Ching Hai Derneği tarafından 'Parlayan Dünya Liderliği Ödülü' aldım. Bu ödülü bana layık gören herkese teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

Güzel, Kovid-19 nedeniyle tören düzenlenemediğini, ödülünün kargoyla ulaştırıldığını belirtti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Özkul

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fahrettin Koca Mustafa Şentop Enis Berberoğlu Ahmet Davutoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Can Yaman Demet Şener Demet Özdemir Seren Serengil
Spor Ali Koç Ömer Ali Mesut Özil Ünal Karaman İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Türk Rusya Ankara Joe Biden
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Çiftlik Belediye Başkanı Güzel'e "Köpek Köyü" çalışması nedeniyle uluslararası ödül - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 22.1.2021 11:05:35. #1.14#
title