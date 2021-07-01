Çiftlik Bank paralar geri ödenecek mi? Çiftlik Bank mağdurların parası geri verilecek mi? Çiftlik Bank para iadesi olacak mı?

Çiftlik Bank kurucusu Mehmet Aydın'ın teslim olmasının ardından vatandaşlar, Çiftlik Bank paralar geri ödenecek mi? Çiftlik Bank mağdurların paraları geri iade yapılacak mı? Çiftlik Bank'a yatırılan paralar geri iade edilecek mi? merak etti. Cevapları haberimizde...

Mehmet Aydın, Brezilya Sao Paulo kentinde Türk Başkonsolosluğu'na teslim oldu. Teslim olmasının ardından eski Çiftlik Bank kullanıcıları paraları geri iade yapılacak mı? Çiftlik bank paraları geri ödeyecek mi? merak etti.

ÇİFTLİK BANK KURUCUSU MEHMET AYDIN YAKALANDI MI?

Kurucusu olduğu Çiftlik Bank üzerinden binlerce kişiyi dolandırdıktan sonra yurt dışına kaçan ve kırmızı bültenle aranan 'Tosuncuk' lakaplı Mehmet Aydın, Brezilya Sao Paulo'da teslim oldu. Aydın, dün akşam yayınladığı video ile teslim olacağını ve Türkiye'de yargılanmak istediğini söylemişti.

Çiftlik Bank üzerinden 500 milyon lira vurgun yapan Mehmet Aydın, Brezilya Sao Paulo kentinde Türk Başkonsolosluğu'na teslim oldu. Aydın, avukatları aracılığıyla dün akşam saatlerinde Sözcü gazetesine gönderdiği videoda ''Kendi hür irademle en kısa sürede Türk yargısına teslim olacağım" demişti.

ÇİFTLİK BANK MAĞDURLARININ PARALARI GERİ ÖDENECEK Mİ?

İlk kuruluşunda oyun olarak hizmet veren Çiftlik Bank daha sonra yüz binlerce kullanıcısı olan bir yatırım haline dönüştü. Yatırdıkları paralar ile çeşitli hayvanlar satın alan ve düzenli ziyaretler ile gerçek para kazandırmayı vaad eden Çiftlik Bank, kullanıcılar tarafından popüler hale geldi. Yatırdıklarını paranın daha fazlasını alma umuduyla para yatıran 77 bin 843 kişi yatırdıklarını parayı bile geri alamayınca dolandırıldığını anladı. Sermaye Piyasası Kurulu'nun raporuna göre 77 bin 843 kişiden 511 milyon TL toplandı. 62 bin 877 kişiye 393 .3 milyon TL ödeme yapıldı. Kalan para ise Kıbrıs'a ve Çiftlik Bank CEO'su Mehmet Aydın ile eşinin hesabına aktarıldı.

Bunun ardından Çiftlik Bank mağdurları paralarını geri alabilecek mi merak etti. Çiftlik Bank mağdurlarına para iadesi yapabilir mi, yapabilecek mi henüz konu hakkında resmi bir açıklama gelmedi.