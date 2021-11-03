Çiftlik Bank davası sanığı Fatih Aydın'ın emniyetteki sorgusu yarın başlayacak

AYDIN (İHA) - Çiftlik Bank davasının sanığı Mehmet Aydın'ın ağabeyi Fatih Aydın'ın sorgusuna yarın başlanacak.

Soruşturmanın bir numaralı sanığı Mehmet Aydın'ın ağabeyi Fatih Aydın, 3 aydır gözaltında tutulduğu Uruguay'dan dün Brezilya üzerinden Türkiye'ye getirilmişti. Ağabeyi Mehmet Aydın ile kurdukları 'Çiftlik Bank' ile binlerce kişiyi dolandıran Aydın'ın polisteki ifade işlemine yarın başlayacağı belirtildi. Aydın'ın ifade işlemi için onlarca sayfadan oluşan bir soru listesi hazırlandığı öğrenildi.

(Sadık Kahraman/İHA)

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