Çiftlik Bank davası sanığı Fatih Aydın'ın emniyetteki sorgusu yarın başlayacak - Haberler
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Çiftlik Bank davası sanığı Fatih Aydın'ın emniyetteki sorgusu yarın başlayacak

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Çiftlik Bank davası sanığı Fatih Aydın'ın emniyetteki sorgusu yarın başlayacak

Çiftlik Bank davasının sanığı Mehmet Aydın'ın ağabeyi Fatih Aydın'ın sorgusuna yarın başlanacak.

AYDIN (İHA) - Çiftlik Bank davasının sanığı Mehmet Aydın'ın ağabeyi Fatih Aydın'ın sorgusuna yarın başlanacak.

Soruşturmanın bir numaralı sanığı Mehmet Aydın'ın ağabeyi Fatih Aydın, 3 aydır gözaltında tutulduğu Uruguay'dan dün Brezilya üzerinden Türkiye'ye getirilmişti. Ağabeyi Mehmet Aydın ile kurdukları 'Çiftlik Bank' ile binlerce kişiyi dolandıran Aydın'ın polisteki ifade işlemine yarın başlayacağı belirtildi. Aydın'ın ifade işlemi için onlarca sayfadan oluşan bir soru listesi hazırlandığı öğrenildi.

(Sadık Kahraman/İHA)

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'Çiftlik Bank' davası sanığı Mehmet Aydın'ın ağabeyi Fatih Aydın Türkiye'ye getirildi (2)

"Çiftlik Bank" davası sanığı Mehmet Aydın'ın ağabeyi Fatih Aydın Türkiye'ye getirildi (2)

 'Çiftlik Bank' davası sanığı Mehmet Aydın'ın ağabeyi Fatih Aydın Türkiye'ye getirildi

"Çiftlik Bank" davası sanığı Mehmet Aydın'ın ağabeyi Fatih Aydın Türkiye'ye getirildi

 'Çiftlik Bank' davası sanığı Mehmet Aydın'ın ağabeyi Fatih Aydın Türkiye'ye iade edilecek

"Çiftlik Bank" davası sanığı Mehmet Aydın'ın ağabeyi Fatih Aydın Türkiye'ye iade edilecek
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