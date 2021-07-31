Çiftliğinin bulunduğu Manavgat'taki yangını duyunca sinir krizi geçiren Tuğba Özay, ateş püskürdü: Yaktığınız yerden yanacaksınız
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Çiftliğinin bulunduğu Manavgat'taki yangını duyunca sinir krizi geçiren Tuğba Özay, ateş püskürdü: Yaktığınız yerden yanacaksınız

Çiftliğinin bulunduğu Manavgat'taki yangını duyunca sinir krizi geçiren Tuğba Özay, ateş püskürdü: Yaktığınız yerden yanacaksınız
Haberler.com / Ecem Altan - Haberler | Magazin

Çiftliğinin bulunduğu Antalya Manavgat'ta yangın çıktığını öğrendikten sonra sinir krizi geçiren Tuğba Özay, hastanedeki tedavisinin ardından taburcu oldu. Sağlık durumu iyi olan Özay, yangından yayılan dumandan dolayı hayatını kaybeden atıyla bir fotoğrafını paylaşarak "Yaktığınız yerden yanacaksınız" dedi.

Ünlü manken Tuğba Özay, Antalya'nın Manavgat ilçesinde 4 farklı noktada çıkan orman yangını sonrası sinir krizi geçirdi. Manavgat'ta çiftliği olan Özay, "Çiftliğimiz ve köyümüz yandı. Beni hastaneye kaldırdılar. Felç geçirdim" diyerek sevenlerini korkutmuştu. Tedavisinin ardından çiftliğine geçen Özay, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak yaşadıklarını anlattı.

"MANAVGAT HALKININ CİĞERLERİ YANDI"

Instagram hesabından çiftliğin çevresine kadar gelen yangınlarda dumandan zehirlenerek hayatını kaybeden atıyla bir fotoğrafını paylaşan Tuğba Özay, şu ifadeleri kullandı: "Normalde yayınlamazdım ama yangının acısını herkes ama herkes iliklerine dek hissetsin istiyorum. 2007'de büyük bir yangın felaketi yaşamıştık ve 14 yıl sonra daha da büyüğünü yaşadık. Manavgat halkı üç gündür uyumuyor. Manavgat halkı elektriksiz , susuz. Manavgat halkının evleri, tarlaları, hayvanları, işyerleri yandı. Manavgat halkının ciğerleri yandı, yürekleri yandı."

"BU SOYSUZLUĞU YAPANLAR CENNETTE YER BULAMAYACAK"

"Ormanlarımız, köylerimiz, vatanımız yandı. Geçen sene fotoğraftaki Tarçın ile çok eğlenceli videolar çekip yayınlamıştım. Aradan 1 sene geçti ve Tarçın'ın ciğerleri yangının yaydığı karbonmonoksite dayanamadı. Bu şerefsizliği, alçaklığı, hainliği yapanlar, memlekete duyarsız olanlar, mahalle yanarken gülme, eğlenme derdinde olan soysuzlar elbette ki Tarçın'ın gittiği cennette yer bulamayacaklar. Çünkü onlar hem yaşarken hem de öldükten sonra yanacaklar. Yaktığınız yerden yanacaksınız!"

Çiftliğinin bulunduğu Manavgat'taki yangını duyunca sinir krizi geçiren Tuğba Özay, ateş püskürdü: Yaktığınız yerden yanacaksınız
Manavgat'ta çiftliği yandığı için felç geçirdiğini söyleyen Tuğba Özay'dan haber var
Manavgat'ta çiftliği yandığı için felç geçirdiğini söyleyen Tuğba Özay'dan haber var
Manavgat'ta çıkan yangında çiftliği yanan Tuğba Özay, felç geçirdi
Manavgat'ta çıkan yangında çiftliği yanan Tuğba Özay, felç geçirdi
Magazin Sorumlusu - Ecem Altan
Ecem Altan
Magazin Sorumlusu
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Çiftliğinin bulunduğu Manavgat'taki yangını duyunca sinir krizi geçiren Tuğba Özay, ateş püskürdü: Yaktığınız yerden yanacaksınız - Haberler Magazin
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