Çiftliğin çatısı çöktü, binlerce tavuk telef oldu

MALATYA (İHA) - Malatya'nın Akçadağ ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle çatısı çöken tavuk çiftliğinde binlerce tavuk telef oldu.

Akçadağ ilçesine bağlı Duranlar Mahallesinde yoğun kar yağışı sonrası tavuk üretim çiftliğinin çatısı fazla yüke dayanamayınca çöktü. Olayda tesisteki 22 günlük yaklaşık 30 bin tavuğun telef olduğunu ifade eden işletme sahibi Feyzullah Vurmaz, dün başlayan yağış sonrası bugün çatılarının fazla ağırlığa dayanamayarak çöktüğünü söyledi.

Tavuklarının çocuğunun çöken çatı altında çoğunun ise donarak telef olduğunu ifade eden Vurmaz, yetkililerden destek beklediğini dile getirdi.

Malatya Kanatlı Et Üreticileri Birlik Başkanı Serdar Yıldız, 22 günlük tavukların telef olduğunu ve yaklaşık 1,5 milyon TL'lik zararın olduğunu ifade ederek, yetkililerden mağdur olan üreticiye destek talep etti. - MALATYA