Çiftler 'Artık Çekilmez' oldun yarışmasında ter döktü

23.02.2020 13:45 | Son Güncelleme: 23.02.2020 13:46

Erciyes Kayak Merkezi'nde eşler arasında düzenlenen 'Artık Çekilmez Oldun' kızak yarışması renkli görüntülere sahne oldu.



Türkiye'nin önemli kayak merkezlerinden biri olan Erciyes Kayak Merkezi'nde bu yıl 6'ncısı düzenlenen 'Artık Çekilmez Oldun' kızak yarışmasına 100 çift kayıt yaptırdı. Kayıt yaptıranlardan yarışmaya 20 çift katıldı. İki etap halinde düzenlenen yarışmalarda ilk üçe giren çiftler arasında final yarışmaları yapıldı. Renkli görüntülere sahne olan yarışmada Hüseyin-Asena Özhüsrevoğlu çifti birinci, İsmail-Emine Ünal çiftçi ikinci, Necati-Azime Yılmaz çifti ise üçüncü oldu. Yarışma sonrasında dereceye giren çiftlere ödüllerini Erciyes AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Cahid Cıngı verdi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA