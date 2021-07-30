Çifteler Sakaryabaşı Havuzu törenle hizmete açıldı
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Çifteler Sakaryabaşı Havuzu törenle hizmete açıldı

Çifteler Sakaryabaşı Havuzu törenle hizmete açıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Eskişehir Çifteler Sakaryabaşı Havuzu, Çifteler Belediye Başkanı Kadir Bıyık tarafından törenle hizmete açıldı.

Eskişehir Çifteler Sakaryabaşı Havuzu, Çifteler Belediye Başkanı Kadir Bıyık tarafından törenle hizmete açıldı.

Törene Çifteler Belediye Başkan Yardımcısı Ramazan Avcı ve Çifteler halkı katıldı. Turistik bir doğaya sahip olan Çifteler Sakaryabaşı, yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor. Kızılırmak nehrinin büyüleyici doğasına sahip muhteşem manzarasıyla Viva Forever Havuz ve otel, yerli ve yabancı turizm için kapılarını açtı. Otel ve havuz yönetimi el değiştirmesinin ardından, iki yıl aradan sonra yeniden açıldı. Otel işletmecisi Özgür Tapmaz konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Tesisimizin yeniden restore edilerek, havuzumuzun gerekli steril ve altyapı çalışmalarını tamamladık. Kısa süre içerisinde otelimiz de hizmete açılacaktır. Çifteler Sakaryabaşı; gurbetçilerimizin yurdumuza giriş yapmasından sonra hem yerli hem de yabancı turistlerin ilgi odağı oldu" dedi.

Çifteler Belediye Başkanı Kadir Bıyık törende yaptığı konuşmasında, "Çifteler Sakaryabaşı, harika bir doğa güzelliğine sahiptir. Sakaryabaşı, yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekmektedir. Hayırlı uğurlu olsun" dedi. - ESKİŞEHİR

Çifteler Sakaryabaşı Havuzu törenle hizmete açıldı
Çifteler Sakaryabaşı Havuzu törenle hizmete açıldı
Çifteler Sakaryabaşı Havuzu törenle hizmete açıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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