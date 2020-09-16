Çifte cinayetin şüphelileri yakalandı, bir kişiyi daha öldürmek için plan yapmışlar
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Çifte cinayetin şüphelileri yakalandı, bir kişiyi daha öldürmek için plan yapmışlar

ZONGULDAK'ın Alaplı ilçesinde, Yavuz Beşikci ve Emine Aslan'ın öldürülmesiyle ilgili 3 kişi daha gözaltına alındı.

Çifte cinayetin şüphelileri yakalandı, bir kişiyi daha öldürmek için plan yapmışlar
16.09.2020 18:13 | Son Güncelleme: 16.09.2020 18:25

ZONGULDAK'ın Alaplı ilçesinde, Yavuz Beşikci ve Emine Aslan'ın öldürülmesiyle ilgili 3 kişi daha gözaltına alındı. 3 kişinin bir kişiyi daha öldürmek için keşif yaptıkları, cinayeti işleyecekleri yere otomatik silahlar sakladıkları belirlendi.

Alaplı- Akçakoca yolu arasında bulunan Kavukkavla bölgesinde geçen ay meydana gelen olayda, iddiaya göre otomobili ile yol kenarında duran Yavuz Beşikçi'ye, yanında duran taksiden ateş edildi. Olayda, Yavuz Beşikci ve yanında bulunan Emine Aslan hayatını kaybetti. Polis ve jandarma ekipleri, olayın ardından  durdurdukları takside bulunan 3 şüpheliyi gözaltına aldı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen taksi sürücüsü Z.H. ve yanında bulunan C.H. ile S.T. tutuklandı.

Cumhuriyet Başsavcılığı, cinayetin planlı olarak işlendiğini tespit ederek soruşturmasını genişletti. Jandarma ekipleri Sakarya'da 5 ayrı adrese baskın yaptı. Yapılan baskında 3 kişi daha gözaltına alındı. Şüpheliler A.K., S.T. ve Y.K. ifadeleri alınmak üzere Alaplı İlçe Jandarma Komutanlığı'na getirildi.BİR KİŞİYİ DAHA ÖLDÜRMEYİ PLANLADIKLARI İDDİA EDİLİYORŞüphelilerin başka birini daha öldürmek için plan yaptıkları iddia edildi. Şüphelilerin Ereğli ilçesine gelerek öldürecekleri kişi için keşif yaptıkları, cinayeti işleyecekleri bölgeye otomatik silahlar gizledikleri, cinayeti işledikten sonra olay yerine yakın deniz kıyısına giderek jet ski ile kaçmayı planladıkları belirlendi. Sakladıkları silah ve kullanacakları jet ski ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: DHA

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