Çiftçinin samanına göz diken 3 hırsız tutuklandı
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Çiftçinin samanına göz diken 3 hırsız tutuklandı

Çiftçinin samanına göz diken 3 hırsız tutuklandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Yaşanan kuraklık nedeniyle saman balyalarının fiyat artışını fırsat bilen hırsızlar 35 balya samanı çalarken muhtar ve tarla sahibine yakalandı.

Yaşanan kuraklık nedeniyle saman balyalarının fiyat artışını fırsat bilen hırsızlar 35 balya samanı çalarken muhtar ve tarla sahibine yakalandı. Denizli'nin Çal ilçesinde jandarma tarafından gözaltına alınan 3 şüpheli çıkarıldıkları mahkemede tutuklanarak cezaevine sevk edildi.

Olay, Çal ilçesi Belevi Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; çiftçi Ömer Kurucan'a ait hasat edilmiş buğday tarlasındaki saman balyalarını gözüne kestiren 3 şüpheli gece saatlerine kadar çevrede bekledi. Yaklaşık 35 saman balyasını gece 03.30 sıralarında kamyonete yükleyen şüpheliler, samanla kaçmak istedikleri esnada bölgeye muhtar Mustafa Yanık ile tarla sahibi çiftçi Ömer Kurucan geldi. Şüphelilerden 2'si olay yerinden kaçarken N.H., plakasız kamyonetle birlikte yakalandı. İhbar üzerine olay yerine gelen jandarma ekipleri araçta incelemelerde bulundu. Araç içerisinde av tüfeği ele geçirildi. Jandarma ekipleri şüpheli N.H.'nin ifadesini almak üzere kamyonet ve samanlarla karakola götürüldü.

Saman fiyatının yükselmesini fırsat bildiler

Ülkede yaşanan kuraklık nedeniyle tarlalarda bulunan ürünlerde kalite kaybı yaşanmaya devam ediyor. Saman balyasının fiyatının geçtiğimiz yıl 20 kilogramlık bir balyanın 10-12 TL'den satılırken bu sene fiyatının 25 TL'ye yükseldiği öğrenildi.

Saman hırsızları tutuklandı

Karakolda ifadesi alınan şüpheli N.H.'nin ilk ifadesinde hırsızlık olayı kabul ettiğini ve kaçanların M.G. ve O.A. olduğunu açıkladı. Jandarma ekipleri ilçeyi çevreleyerek kontrol ederek kaçan şüphelileri yakalayarak gözaltına aldı. Şüpheli N.H., M.G. ve O.A. adliyeye sevk edildi. Şüpheliler çıkarıldıkları ilk mahkemece tutuklanarak cezaevine sevk edildi. - DENİZLİ

Çiftçinin samanına göz diken 3 hırsız tutuklandı
Çiftçinin samanına göz diken 3 hırsız tutuklandı
Çiftçinin samanına göz diken 3 hırsız tutuklandı
Çiftçinin samanına göz diken 3 hırsız tutuklandı
Çiftçinin samanına göz diken 3 hırsız tutuklandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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