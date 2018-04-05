Çiftçilere Elektrikte Tarım Tarifesi Uygulansın"

HDP Batman Milletvekili Mehmet Ali Aslan, "Mardin ve Türkiye'nin birçok yerinde çiftçilere elektrik parası olarak sanayi tarifesi uygulanmaktadır. Normalde tarım tarifesinin uygulanması gerekir." dedi.

Aslan, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında, 5 Nisan Avukatlar Günü dolayısıyla eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın gönderdiği mesajı okudu.

Hükümetin çözmemesi nedeniyle sorunların çığ gibi büyüdüğünü öne süren Aslan, Mardin'in Midyat İlçesinde bulunan 40 taş atölyesine jandarma tarafından son bir ay içerisinde 4-5 defa operasyon yapıldığını ve buraların kapatılmak istendiğini belirtti.

Her yıl yaz aylarında elektrik sorunu yaşadıklarını aktaran Aslan, Mardin'in ilçelerine ziyarette bulunduğunu, elektrik olmadığı için tarlalara su verilemediğini ve bundan dolayı ekinlerin kuruduğunu kaydetti.

Aslan, "Mardin ve Türkiye'nin birçok yerinde çiftçilere elektrik parası olarak sanayi tarifesi uygulanmaktadır. Normalde tarım tarifesinin uygulanması gerekir." diye konuştu.

İpekyolu'nun Mardin'in Kızıltepe ve Nusaybin ilçelerinde şehrin içinde kaldığını belirten Aslan, "Yılda yaklaşık 20 insan oradaki kazalardan dolayı hayatını kaybetmektedir. Güvenlik gerekçesiyle yollar tek şeride indirilmiş durumdadır. Bir an önce Kızıltepe, Nusaybin ve Viranşehir'e yeni çevre yolu gerekmektedir." değerlendirmesini yaptı.