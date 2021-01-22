Çiftçilerden dona karşı pervaneli önlem

MERSİN'de, çiftçiler, tarladaki ürünlerinin don olayından etkilenmemesi için 'don pervanesi' kullanımına başlandı.

Yurt genelinde hava sıcaklıkları düşerken, çiftçiler don tehlikesiyle karşı karşıya kaldı. Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan yüzde 50 hibe alan çiftçi Mehmet Kuradacı, merkez Akdeniz ilçesine bağlı Nacarlı Mahallesi'ndeki narenciye bahçesinde ürün kaybı yaşamamak için 2 adet don pervanesi yerleştirip, dona karşı önlem aldı.

Don pervanesi hakkında bilgi veren İl Tarım ve Orman Müdürü Arif Abalı, 218 bin TL'lik projenin yarısını hibe olarak verdiklerini söyledi. Pervanenin, hava sıcaklığının 0'ın altına düştüğünde otomatik olarak devreye girdiğini belirten Abalı, "150 kilovatlık 2 pervane, 80 dönüm arazide don önleyici makine olarak kullanılmakta. 14'üncü etap olarak desteğimiz devam etmekte. 500 bin TL'nin yüzde 50'sini hibe olarak vereceğiz. 20 Şubat'ta başvuralar sona erecek" dedi.Çiftçi Mehmet Kuradacı ise hibe nedeniyle bakanlığa teşekkür ederek, "Pervanelerin faydasını gördük. Ağaçlarımız sağlam ve sağlıklı" diye konuştu.

Rüzgar oluşturarak ağaç ve ürünlerin donmasını engelleyen pervaneler, 80 dekar alanda don oluşmasını engelliyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Soner AYDIN