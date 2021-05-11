ÇİFTÇİ VE DENİZCİNİN GÖZÜ KULAĞI RADAR İSTASYONU MANZARASIYLA DA HAYRAN BIRAKIYOR

Antalya'nın Kumluca ilçesinde 1000 rakımlı tepede konuşlu Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü'ne ait radar istasyonu hem çiftçi ve denizcinin gözü kulağı olurken hem de sahip olduğu manzarasıyla ilgi çekiyor.

Antalya'nın Kumluca ilçesinde 1000 rakımlı tepede konuşlu Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü'ne ait radar istasyonu hem çiftçi ve denizcinin gözü kulağı olurken hem de sahip olduğu manzarasıyla ilgi çekiyor. 10 yıldır tesiste çalışan Mustafa Karacan, Bölgemizde oluşan anlık yağmur, doğal afet gibi olayları bildiriyoruz. Tesisin içinde yaşam alanımız var. Televizyonumuz var, internetimiz var, mutfağımız var. Her şeyimiz var dedi.

Kumluca'nın turizm merkezi Adrasan ve Karaöz koylarının arasında kalan 1000 rakımlı Markiz Tepesi'nde konuşlanan Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü'ne ait radar istasyonu, bölgedeki çiftçi ve denizcilerin gözü kulağı oluyor. Çok geniş bir alanı tarayan ve anlık meteorolojik bilgileri paylaşan radar istasyonu, anlık hava sıcaklığı, fırtına, hortum, dolu ve sağanak gibi meteorolojik bilgileri tespit ediyor. Muğla'nın Fethiye ilçesinde Antalya'nın Mersin sınırına, Akdeniz sahilinden, Burdur ve Isparta'ya kadar geniş bir alandaki hava olaylarını tarayabilen bu radar, son yıllarda kesin meteorolojik veriler paylaşarak bölge halkına faydalı oluyor.

AYNI ZAMANDA MUHTEŞEM BİR MANZARAYA SAHİP

Meteorolojik verilerin sağlıklı şekilde tespit edilmesine katkı sağlayan bu radar istasyonu, aynı zamanda manzarasıyla da ilgi çekiyor. Radar istasyonunun bulunduğu noktadan özellikle havanın açık ve nemsiz olduğu zamanlarda turizm merkezi Adrasan Koyu, Karaöz Koyu, ünlü Sulu Ada, Gelidonya Feneri, Finike ve Kumluca ovaları ile Manavgat, Antalya, Serik, Alanya sahilleri, kuzeyde ise Beydağları, Tahtalı Dağı ve Tahtalı Teleferik gibi muhteşem bir manzara görülebiliyor. Asfalt olmayan, dik yamaçlardan ve kayalık bir alandan çıkılabildiği için çok zorlu bir yolu bulunan radar istasyonuna ancak 4X4 araçlarla veya motosikletle çıkılabiliyor.

'GÜNEYDE TÜRKİYE'NİN EN UÇ NOKTASINDAYIZ'

Tesisin 4 çalışandan birisi olan Mustafa Karacan (36), 10 yıldır Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü Radar İstasyonu'nda çalışıyorum. Buranın ismi Markiz Tepesi. Adrasan, Karaöz'den yamaçtan ulaşımı var. Yolları biraz sıkıntılı. Zaten gelenler, burayı bilenler yolun zorlu olduğu bilir. Manzaramız gayet güzel. Sulu Ada, Kumluca, Mavikent, Adrasan Koyu her yer ayağımızın altında. Gelidonya Feneri de arkamızda. Tüm bölgenin ucundayız. Yani en uçta biz varız. Tüm bölge ayağımızın altında. Güneyde Türkiye'nin en uç noktasındayız. Yani tüm denize hakim olan nokta burası. Buranın rakımı 1000 metre. Turizm merkezi Adrasan'a 15 kilometre, Kumluca ilçe merkezine 28 kilometre. Ulaşım biraz zor dedi.

'TESİSİN İÇİNDE YAŞAM ALANIMIZ VAR'

İstasyonun 10 yıldır faaliyet gösterdiğini aktaran Mustafa Karacan, Bölgemizde oluşan anlık yağmur, doğal afet gibi olayları bildiriyoruz. Bölgemizdeki insanlarımız fark etmiştir, bu yıl meteorolojik paylaşımlarda gayet iyi hizmet verdiğimizi düşünüyorum. Bölgemizdeki çekim alanı, Fethiye'den doğuya doğru, Kumluca, Finike, Elmalı, Antalya merkez, doğuya doğru bayağı bir etki alanımız var. Zaten bilgi sahibi insanlar internetten takip edebiliyor. İnternetten radar bilgilerini paylaşıyoruz. Meteoroloji uygulamasını indirdiğiniz zaman Antalya radarımızdan tüm bilgileri 15 dakika gecikmeli görebilirsiniz. Tesisin içinde yaşam alanımız var. Televizyonumuz var, internetimiz var, mutfağımız var. Her şeyimiz var. Allah'ımıza şükür. Gayet iyiyiz diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı