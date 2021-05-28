Çiftçi, tarlasına inen paraşütçüyle buluştu

BURDUR'da önceki gün tarlasına inen yabancı uyruklu yamaç paraşütçüsüyle yaşadığı diyalogla gündeme gelen çiftçi Kazım Öz (30), bugün de aynı kişiyle buluşup, çikolata ikram etti.

BURDUR'da önceki gün tarlasına inen yabancı uyruklu yamaç paraşütçüsüyle yaşadığı diyalogla gündeme gelen çiftçi Kazım Öz (30), bugün de aynı kişiyle buluşup, çikolata ikram etti.

Merkez Yassıgüme köyünde önceki gün arpa ekili tarlasına inen yamaç paraşütçüsünü gören Kazım Öz, yanına giderken çektiği ve sosyal medya hesabından paylaştığı video ile binlerce kişiye ulaştı. Denizli'nin Çameli ilçesinden kalkan Kanada uyruklu yamaç paraşütçüsü bugün de Yassıgüme'nin yanındaki Hacılar köyüne indi. Kazım Öz tesadüfen karşılaştığı yamaç paraşütçüsüne çikolata ikram ettiği anları sosyal medya hesabından 'Geldi iki gözümün çiçekleri', 'Kendi ülkemizin çikolatasını verdik, konuştuk, anlaştık' mesajıyla paylaştı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mesut Madan