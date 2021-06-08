Çiftçi dostu leylekler iş başında
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Çiftçi dostu leylekler iş başında

İhlas Haber Ajansı / Ercan Tunç - Haberler | Yerel

Çiftçi dostu leylekler iş başında Iğdır'ın Karakoyunlu ilçesinde elektrik direkleri üzerine yuva yapan leylekler, tarlada bulunan zararlı böcekleri yiyerek çiftçiye yardım ediyor.

Çiftçi dostu leylekler iş başında

IĞDIR - Iğdır'ın Karakoyunlu ilçesinde elektrik direkleri üzerine yuva yapan leylekler, tarlada bulunan zararlı böcekleri yiyerek çiftçiye yardım ediyor.

Her yıl binlerce göçmen kuşu ağırlayan Iğdır Ovası'nda, leylekler yuvalarını terk etmiyor. Barınmak ve üremek için sürekli olarak sıcak bölgelere göç eden leylekler, Iğdır'da en fazla Karakoyunlu ilçesinde bulunan tarlaları tercih ediyor. Yuva için genellikle elektrik direkleri ve bacaları seçen leylekler, Iğdır'a geldiklerinde ayrı bir misafirperverlikle karşılanıyor. Iğdır'ın simgesi haline gelen ve karayolu kenarında bulunan elektrik direkleri üzerine yuva yapan leylekler, tarlada bulunan Yılan, fare, börtü böcek gibi zararlı hayvanları yiyerek çiftçilere katkı sağlıyorlar.

Doğu Anadolu'nun 'Çukurova'sı olarak bilinen Iğdır'da bahar mevsiminin gelmesi ve çiftçilerin tarla işlerine başlaması ile birlikte, leylekler bu tarlalarda bulunan zararlı böcek ve diğer canlıları yiyerek çiftçinin tarlasını koruyor. Her kuş gibi yuva yapma konusunda özel bir marifete sahip olan leylekler, zaman zaman karşılaştıkları sorunları Karakoyunlu ilçesinde yaşamıyor. Özellikle yol kenarında bulunan elektrik direkleri üzerine yaptıkları yuvalarla güzel görüntü oluşturan leylekler, doğanın bir parçası ve Iğdır'ın sembolü olduğu içinde kente ayrı bir hava katıyor.

"Leylekler bizim can dostumuzdur"

Iğdır'ın simgesi haline gelen leyleklerin çiftçi dostu ve zararsız olduğunu belirten Erhan Mermer isimli çiftçi, "Leylekler bizim can dostumuzdur. Iğdır iklim olarak sıcak bir memleket olduğu için, leylekler yaz-kış buradan göç etmiyor. Çiftçinin mahsulüne hiçbir şekilde zarar vermiyor. Yılan, fare, börtü böcek gibi zararlı hayvanları yiyerek biz çiftçilere katkı sağlıyorlar" dedi.

"Iğdır-Karakoyunlu hattı boyunca yolculuk yapan vatandaşların da ilgi odağı oluyor"

Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiğine değinen Mermer, "Ayrıca karayolu üzerinde yolculuk yapan vatandaşların da ilgi odağı oluyor. Başka yerde bu kadar çok sayıda leyleği ve leylek yuvasını bir arada görmek çok mümkün değildir" şeklinde konuştu.

Çiftçi dostu leylekler iş başında
Çiftçi dostu leylekler iş başında
Çiftçi dostu leylekler iş başında
Çiftçi dostu leylekler iş başında

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ercan Tunç

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