Çift doz BioNTech aşısı olanlar için hatırlatma dozu uygulaması başladı - Haberler
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Çift doz BioNTech aşısı olanlar için hatırlatma dozu uygulaması başladı

AA / İsa Toprak - Haberler | Güncel
Çift doz BioNTech aşısı olanlar için hatırlatma dozu uygulaması başladı

İki doz BioNTech aşısı olmasının üzerinden 6 ay geçen 60 yaş üstündekiler, kronik hastalarla sağlık çalışanlarına hatırlatma dozu uygulamasına başlandı.

ANKARA (AA) - İki doz BioNTech aşısı olmasının üzerinden 6 ay geçen 60 yaş üstündekiler, kronik hastalarla sağlık çalışanlarına hatırlatma dozu uygulamasına başlandı.

Ankara Şehir Hastanesine gelen vatandaşlar, Yüksek Güvenlikli Adli Psikiyatri Hastanesinde hatırlatma dozu aşılarını yaptırdı.

Hatırlatma dozunu yaptıran 74 yaşındaki Mahir Gürsoy, aşı yaptırmanın önemine dikkati çekerek, "Aşı, son derece önemli bir mesele. Böyle bir imkan varken mutlaka bundan faydalanın." ifadesini kullandı.

Kronik rahatsızlığı bulunan Ceren Eda Can da BioNTech aşısını ilk yaptıranlardan biri olduğunu belirterek, beklediği üçüncü dozun kendisi için tanımlanmasıyla hatırlatma aşısını yaptırdığını söyledi.

Can, toplumsal bağışıklığın sağlanması için herkesi aşı yaptırmaya davet etti.

AA / İsa Toprak - Son Dakika Haberleri
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