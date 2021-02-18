Cide'de kar güzelliği
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Cide'de kar güzelliği

18.02.2021 12:12 | Son Güncelleme: 18.02.2021 12:16
Cide'de kar güzelliği

KASTAMONU'nun Cide ilçesinde etkili olan kar yağışı, ilçede güzel görüntüler ortaya çıkardı.

KASTAMONU'nun Cide ilçesinde etkili olan kar yağışı, ilçede güzel görüntüler ortaya çıkardı.

Cide'de 5 gündür etkili olan kar yağışı nedeniyle ilçe merkezinde kar kalınlığı 40 santimetreye, yüksek kesimlerde ise yaklaşık 1 metreye ulaştı. Kar yağışı nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşanırken belediye ekipleri de kar küreme ve tuzlama çalışması yaptı. İl Özel İdaresi ekipleri de kapalı köy yollarını açmak için çalışma başlattı.

Öte yandan ilçede kar yağışıyla birlikte güzel görüntüler ortaya çıktı.

 


Cide'de kar güzelliği
Cide'de kar güzelliği
Cide'de kar güzelliği
Cide'de kar güzelliği
Cide'de kar güzelliği
Cide'de kar güzelliği
Cide'de kar güzelliği
Cide'de kar güzelliği
Cide'de kar güzelliği
Cide'de kar güzelliği

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mehmet SALMAN

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