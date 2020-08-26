Koronavirüsü ciddiye almıyordu, hastalığa yakalanınca çektiği video ile uyardı: Nefes alamıyordum, dikkat edin
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Koronavirüsü ciddiye almıyordu, hastalığa yakalanınca çektiği video ile uyardı: Nefes alamıyordum, dikkat edin

Elazığ'da koronavirüse yakalanarak hastanede tedavi altına alınan Mesut Çetin, çektiği videoda, ilk başta hastalığı ciddiye almadığını söyledi. Vatandaşları salgına karşı uyaran Çetin, "Gece nefes alamıyordum. Ambulansı çağırdım geldik. Oksijen veriyorlar. Mesafe, maske, hijyene dikkat edin" dedi.

26.08.2020 16:51 | Son Güncelleme: 26.08.2020 17:34

Elazığ'da koronavirüse (Kovid-19) yakalanarak Fırat Üniversitesi'nde tedavi altına alınan Mesut Çetin, çektiği video ile hastalığı hiç ciddiye almadığını, yakalanınca ciddiye alınacak bir hastalık olduğunu anlatarak herkesi uyardı.

Türkiye genelinde olduğu gibi Elazığ'da da son haftalarda Kovid-19 vakaları arttı. Elazığ'da ikamet eden Mesut Çetin'de nefes alamama ve yüksek ateş nedeniyle ambulansla Fırat Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı. Hastanede Kovid-19 testi yapılan Çetin'in testi pozitif çıktı. Oksijen desteği verilen Çetin, ilk başta ciddiye almadığı Kovid-19 ile ilgili çektiği video ile de herkesi uyardı.

"BEN HİÇ CİDDİYE ALMIYORDUM"

Çıkan sonuç sonrası rahatsızlığı ve yaşadığı zor anları anlatan Mesut Çetin, "Arkadaşlar koronavirüse çok dikkat edin. Ben hiç ciddiye almıyordum. Gerçekten ciddiye alınacak bir hastalık" dedi.

"GECE NEFES ALAMIYORDUM"

Konuşmasını sürdüren Çetin, "İnşallah iş işten geçmedi. Ben kesinlikle bu noktaya düşmeyeceğime inanıyordum. Gece nefes alamıyordum. Ambulansı çağırdım geldik. Oksijen veriyorlar. Arkadaşlar korona virüse çok dikkat edin. Ben hiç ciddiye almıyordum. Gerçekten ciddiye alınacak bir hastalık. Sosyal mesafeye dikkat edelim. Hele hele maske, hijyen. Bunlar yapılması gereken bir şeymiş. Ancak başımıza geldikten sonra bunun farkına vardık.

"ÇOK KÖTÜ BİR DURUMA DÜŞTÜM"

İnşallah iş işten geçmedi. Bütün arkadaşlarıma tavsiyem budur. Çok kötü bir duruma düştüm. Mesafe, maske, hijyen. Bunlar olması gerekli olan şeyler. Nefes alamıyorum, yatamıyorum. Öksürüğüm var" ifadelerini kullandı.

Koronavirüsü ciddiye almıyordu, hastalığa yakalanınca çektiği video ile uyardı: Nefes alamıyordum, dikkat edin

Kaynak: İHA

Haber Yorumları (1)
SERKAN: Doktorlar Sağlık Bakanlığı sizleri uyarıyor maskenizi takın kalabalıklarda gezmeyin sosyal mesafeye uyun diye Ama siz ne yaptınız maskeyi ağzınıza değil kolunuza bacağınıza taktınız Vur patlasın çal oynasın göbek attınız plajlar da güneşlenme pahasına birbirinize virüs bulaştırdınız mangal partileri yaptınız sonra ne oldu virüs kaptınız sizi uyardılar değil mi Ama siz kurallara uymadıınız işte Sonuç ortada Gideceğiniz yer belli solunum cihazı iyileşmezseniz Habibler Karacaahmet Mezarlığı
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