Ciddi kan kaybeden Güldür Güldür Show 2 Ekim'den itibaren yeni bölümleriyle ekran gelecek

Show TV ekranlarında önemli bir izleyici kitlesi yakalayan ve reyting rekorları kıran Güldür Güldür Show'un merakla beklenen yeni sezon yayın tarihi belli oldu.

2 EKİM'DE İZLEYİCİYLE BULUŞACAKLAR

9 sezondur seyirci karşısına çıkan Güldür Güldür Show için geri sayım başladı. Fenomen eğlence programı Güldür Güldür Show, 2 Ekim Cumartesi akşamı heyecanla beklenen yeni sezonuyla Show TV'de izleyiciyle buluşuyor. Güldür Güldür Show, sevilen kadrosunun yanı sıra yeni oyuncuların da yer aldığı tanıtımı ile dikkat çekti.

YENİ İSİMLER KADROYA DAHİL OLDU

Seyirciyle buluşmak için gün sayan Güldür Güldür ekibinin neşeli pozlarıyla göz doldurduğu renkli afiş seyircinin beğenisine sunuldu. Sevilen kadrosu ve ekibe katılan yeni isimlerle Güldür Güldür Show yeni sezona bomba gibi geliyor.

CİDDİ AYRILIKLAR YAŞANDI

Ecem Erkek, Murat Akkoyunlu, Çağlar Çorumlu ve Hamza Yazıcı gibi güçlü isimleri kaybeden Güldür Güldür Show'un yeni sezonda nasıl bir performans sergileyeceği izleyiciler tarafından merak ediliyor.

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