Ciddi kan kaybeden Güldür Güldür Show 2 Ekim'den itibaren yeni bölümleriyle ekran gelecek - Haberler Magazin
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Ciddi kan kaybeden Güldür Güldür Show 2 Ekim'den itibaren yeni bölümleriyle ekran gelecek

Haberler.com / Barış Yahya Çinçin - Haberler | Magazin

Ekranların sevilen yapımlarından biri olmayı başaran Güldür Güldür Show'un yeni sezonda ekrana geleceği tarih belli oldu. Ecem Erkek ve Murat Akkoyunlu gibi güçlü isimlerle yollarını ayıran proje, 2 Ekim'den itibaren yeni bölümüyle izleyicilerinin karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

Show TV ekranlarında önemli bir izleyici kitlesi yakalayan ve reyting rekorları kıran Güldür Güldür Show'un merakla beklenen yeni sezon yayın tarihi belli oldu.

9 sezondur seyirci karşısına çıkan Güldür Güldür Show için geri sayım başladı. Fenomen eğlence programı Güldür Güldür Show, 2 Ekim Cumartesi akşamı heyecanla beklenen yeni sezonuyla Show TV'de izleyiciyle buluşuyor. Güldür Güldür Show, sevilen kadrosunun yanı sıra yeni oyuncuların da yer aldığı tanıtımı ile dikkat çekti.

Seyirciyle buluşmak için gün sayan Güldür Güldür ekibinin neşeli pozlarıyla göz doldurduğu renkli afiş seyircinin beğenisine sunuldu. Sevilen kadrosu ve ekibe katılan yeni isimlerle Güldür Güldür Show yeni sezona bomba gibi geliyor.

Ecem Erkek, Murat Akkoyunlu, Çağlar Çorumlu ve Hamza Yazıcı gibi güçlü isimleri kaybeden Güldür Güldür Show'un yeni sezonda nasıl bir performans sergileyeceği izleyiciler tarafından merak ediliyor.

Ciddi kan kaybeden Güldür Güldür Show 2 Ekim'den itibaren yeni bölümleriyle ekran gelecek

Ciddi kan kaybeden Güldür Güldür Show 2 Ekim'den itibaren yeni bölümleriyle ekran gelecek
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Barış Yahya Çinçin
Barış Yahya Çinçin
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Haber: Ciddi kan kaybeden Güldür Güldür Show 2 Ekim'den itibaren yeni bölümleriyle ekran gelecek - Haberler Magazin
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