Cicişler kimdir? Esra ve Ceyda kardeşler kimdir? Esra ve Ceyda Ersoy kaç yaşında?

Esra Ersoy ve Ceyda Ersoy kardeşler magazin gündemini sık sık meşgul eden isimler arasında yer alıyor. Esra ve Ceyda kardeşler olarak anılan ikilinin hayatı merak ediliyor. Esra Ersoy kimdir? Ceyda Ersoy kaç yaşında?

Esra ve Ceyda kardeşler kimdir? Yaptıkları ve söyledikleriyle konuşulan kardeşlerin yaşları, eğitimleri gibi detaylar sorgulanıyor. Esra ve Ceyda Ersoy kardeşler nereli? Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde eğitim alan kardeşler Mersin'de doğdu. İşte, ayrıntılar...

ESRA ERSOY KİMDİR?

Esra Ersoy, 21 Haziran 1985 tarihinde Mersin'de dünyaya geldi. Kendisinden 4 yaş küçük Ceyda Ersoy adında kız kardeşi vardır. İlkokul ve ortaokulu Mersin'de özel Toros Kolejinde ve Liseyi Mersin Sabancı Anadolu Lisesinde okuduktan sonra Ankara'da Bilkent Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği bölümünden mezun oldu. Mezun olduktan sonra bir dönem Ankara Laila'da Halkla ilişkiler müdürü olarak çalıştı.

Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde tiyatro eğitimi alan Ersoy, 2007 Behzat Uygur ve Melike Güner'in yaptığı "Güzel ve Dahi" adlı yarışmasına katıldı. Twitter'da ve YouTube'da paylaşımlarıyla fenomen haline geldiler.

Kardeşi Ceyda Ersoy ile beraber 2008 yılında yapımcılığını Fatih Aksoy, yönetmenliğini Kartal Tibet'in yaptığı "Hayat Güzeldir" adlı dizi filmde Alp Kırşan, Cem Davran, Begüm Kütük, Merve Sevi ile birlikte oynadılar. 2009 yılında Cine5'te yaptıkları bir programı açarken "Günaydın cicişler" cümlesi ve hemn sonrasında Okan Bayülgen'in"ciciş" kelimesini kullanmasıyla ''Cicişler'' lakabıyla tanındılar. 2012 yılında TV8'de yayınlanan ve çekimleri Kenya'da yapılan "Trophy Türk" adlı yarışma programında yer aldı. Bu programda da kardeşi Ceyda Ersoy ile yer almıştır. 2014 yılında "Şipşak Anadolu" sinema filminde Cengiz Küçükayvaz, Erdal Tosun ile beraber oynadılar.

Filmleri ve Dizileri :

2014 – Şipşak Anadolu – Sinema Filmi

2011 – Ruffles Reklamı

2009-2010 – Neşeli Günler – Sunucu (Cine 5)

2009-2010 – Burger King Reklamları- Vodafone reklam filmi

2009 – Kandıramazsın Beni Tv Programı (Fox Tv)

2009 – Manga – Klip – Dünyanın Sonuna Doğmuşum

2008 – Çarkıfelek – Hostes (Kanal 1)

2008 – Hürriyet Emlak Reklam Filmi

2008 – Hayat Güzeldir – Dizi Film (ShowTv)

2007 – Güzel ve Dahi (yarışma) (ShowTv)

CEYDA ERSOY KİMDİR?

30 Eylül 1988 tarihinde Mersin'de doğan Ceyda Ersou, ilkokul, ortaokul ve liseyi Mersin'de özel okullarda okuduktan sonra Ankara, Bilkent Üniversitesi'nde eğitim gördü ve İstanbul Kültür Üniversitesi, Halkla İlişkiler bölümünden mezun oldu. Üniversite yıllarında Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde tiyatro bölümüne devam etti.

Ablası Esra Ersoy ile beraber 2008 yılında yapımcılığını Fatih Aksoy, yönetmenliğini Kartal Tibet'in yaptığı "Hayat Güzeldir" adlı dizi filmde yer aldı. Mart 2010 yılında "Top Model Of Turkey" yarışmasında Miss Fotomodel of Turkey seçildi. Kasım 2012 da Çin'de yapılan Miss Fotomodel of the world'da ülkemizi Miss Fotomodel olarak temsil etti. 2014 yılında "Şipşak Anadolu" sinema filminde oynadı.