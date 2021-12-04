Ciciş Kardeşler, DJ'lik mesleğini bırakarak şarkıcılık yapmaya başladı

Sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlar ve açıklamalarla gündemden düşmeyen Esra Ersoy ve Ceyda Ersoy kardeşler, bu sefer de meslek tercihleriyle isimlerinden söz ettirdi. Yıllarca birçok mekanda sahneye çıkaran DJ'lik yapan kardeşler, bu sefer de şarkıcılığa soyundu.

"HERKES DJ OLDU BİZ DE ŞARKICILIĞA GEÇİŞ YAPTIK"

Instagram hesabından kardeşiyle çıktıkları mekanda şarkı söylediği anları paylaşan Esra Ersoy, "Şan dersi de almaya başladık. Ciddi ciddi DJ'likten istifa edip şarkıcılığa geçiş yapıyoruz. Neden derseniz bizden sonra herkes DJ oldu. Sizin için çok güzel bir repertuar hazırladık" dedi. Kardeşlerin bu kararına takipçilerinden binlerce destek yorumu geldi.

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