Ciciş Kardeşler, DJ'lik mesleğini bırakarak şarkıcılık yapmaya başladı - Haberler Magazin
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Ciciş Kardeşler, DJ'lik mesleğini bırakarak şarkıcılık yapmaya başladı

Haberler.com / Ecem Altan - Haberler | Magazin

Ciciş Kardeşler olarak tanınan Esra Ersoy ve Ceyda Ersoy kardeşler meslek değiştirdi. Daha önce DJ'lik yapan Cicişler, şarkıcılık yapmaya başladı. Sahneye çıkarak şarkı söyleyen kardeşler, şan dersi almaya da başladı.

Sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlar ve açıklamalarla gündemden düşmeyen Esra Ersoy ve Ceyda Ersoy kardeşler, bu sefer de meslek tercihleriyle isimlerinden söz ettirdi. Yıllarca birçok mekanda sahneye çıkaran DJ'lik yapan kardeşler, bu sefer de şarkıcılığa soyundu.

"HERKES DJ OLDU BİZ DE ŞARKICILIĞA GEÇİŞ YAPTIK"

Instagram hesabından kardeşiyle çıktıkları mekanda şarkı söylediği anları paylaşan Esra Ersoy, "Şan dersi de almaya başladık. Ciddi ciddi DJ'likten istifa edip şarkıcılığa geçiş yapıyoruz. Neden derseniz bizden sonra herkes DJ oldu. Sizin için çok güzel bir repertuar hazırladık" dedi. Kardeşlerin bu kararına takipçilerinden binlerce destek yorumu geldi.

Ciciş Kardeşler, DJ'lik mesleğine bırakarak şarkıcılık yapmaya başladı

Ciciş Kardeşler, DJ'lik mesleğine bırakarak şarkıcılık yapmaya başladı

Ciciş Kardeşler, DJ'lik mesleğine bırakarak şarkıcılık yapmaya başladı

Ecem Altan
Ecem Altan
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Yorumlar (1)
Gizemliadam:Okadar sıkıntımız varken cicişleri düşünemeyiz bide Cevap Yaz 1 2 Yayından Kaldır
500
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