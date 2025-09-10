Haberler

Çiçero filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Çiçero filmi nerede çekildi?

Güncelleme:
Sinema tutkunlarının dikkatini çeken Çiçero filmi, vizyon macerasının ardından bu kez televizyon ekranlarında seyirciyle buluşuyor. İzleyicilerin merak ettiği konular arasında filmin hikâyesi, özet detayları ve oyuncu kadrosu öne çıkıyor.

Beyaz perdede büyük ilgi gören Çiçero, şimdi de televizyon gösterimleriyle ekran başındaki izleyicileri cezbetmeye hazırlanıyor. Filmi izlemeyi düşünenler, konusunun neyi anlattığını, başrollerde ve yan rollerde kimlerin yer aldığını ve yapımın genel kurgusunu araştırıyor.

ÇİÇERO FİLMİ KONUSU

Çiçero filmi, 2. Dünya Savaşı sırasında Ankara'daki İngiliz Büyükelçiliği'nde uşak olarak çalışan İlyas Bazna'nın casusluk faaliyetlerini konu alır. Almanlar için çalışmaya başlayan Bazna, içeriden elde ettiği kritik belgelerle savaşın gidişatını etkiler ve "Çiçero" kod adıyla tarihe geçer. Film, onun casusluk serüvenini, savaşın kaderindeki rolünü ve savaş sonrası yaşadığı dramatik olayları anlatır. Ancak tüm çabalarına rağmen Nazi Almanyası'nın uyguladığı T4 programı kapsamında engellilerin gaz odalarında katledilmesine engel olamaz.

ÇİÇERO FİLMİ OYUNCULARI VE KADROSU

Çiçero'nun güçlü oyuncu kadrosunda şu isimler yer alıyor:

• Erdal Beşikçioğlu

• Burcu Biricik

• Ertan Saban

• Murat Garipağaoğlu

• Tamer Levent

• Mehmet Ulay

• Çiğdem Selışık Onat

• Levent Ülgen

Başrolleri Erdal Beşikçioğlu ve Burcu Biricik paylaşırken, yan rollerde usta oyuncular dikkat çekiyor.

ÇİÇERO FİLMİ NE ZAMAN VE NEREDE ÇEKİLDİ?

Filmin çekimleri İstanbul'da gerçekleştirilmiştir. Tarihi atmosferi yansıtmak için özenle seçilmiş mekanlar kullanılmış, dönem detaylarına sadık kalınarak seyirciye etkileyici bir görsellik sunulmuştur.

Osman DEMİR
