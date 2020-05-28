Çiçekli uyuşturucu servisi polis engeline takıldı
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Çiçekli uyuşturucu servisi polis engeline takıldı

Çiçekli uyuşturucu servisi polis engeline takıldı Takibe alınan çiçekçi uyuşturucu ticaretinden tutuklandı Aydın Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri bir çiçekçi dükkanındaki hareketlilikten şüphelenince dükkanı ve çiçekçiyi takibe aldı.

28.05.2020 18:43 | Son Güncelleme: 28.05.2020 18:47

Çiçekli uyuşturucu servisi polis engeline takıldı

Takibe alınan çiçekçi uyuşturucu ticaretinden tutuklandı

AYDIN - Aydın Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri bir çiçekçi dükkanındaki hareketlilikten şüphelenince dükkanı ve çiçekçiyi takibe aldı. Uzun süre takip edilen çiçekçinin çiçek ile uyuşturucu madde ticareti yaptığını tespit eden narkotik timleri, dükkana baskın yaptı. Ele geçirilen uyuşturucu maddelerle adliyeye sevk edilen çiçekçi uyuşturucu madde ticareti yapmaktan tutuklanarak Aydın E Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.

Efeler ilçe merkezi Orta Mahalle'de bulunan bir çiçekçi dükkanında özel günlerin dışında da normalde çiçek almayan kişilerin bile sürekli çiçek aldığını veya bu dükkandan çıkan çiçeklerin genellikle madde bağımlısı kişilere gittiğini tespit eden Aydın Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Birol T'yi ve işlettiği çiçekçi dükkanını takibe aldı. Önceki gün çiçekçi dükkanına operasyon düzenleyen polis, uyuşturucu yapımında kullanılan 16 köşk kenevir bitkisi ile 150 gram esrar maddesi ele geçirdi.

Bu zamana birçok kişiye uyuşturucu madde satışı yaptığı tespit edilen Birol T. Bugün çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Aydın E Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.

Çiçekli uyuşturucu servisi polis engeline takıldı

Kaynak: İHA

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