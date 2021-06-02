Çiçekdağı Belediyesi'nden halka profesyonel fotoğrafçılık hizmeti
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Çiçekdağı Belediyesi'nden halka profesyonel fotoğrafçılık hizmeti

İhlas Haber Ajansı / Orhan Ekinci - Haberler | Politika

Çiçekdağı Belediyesi'nden halka profesyonel fotoğrafçılık hizmeti İlçe Belediye Başkanı Hasan Hakanoğlu: "İlçedeki büyük eksiklik giderildi" KIRŞEHİR - Kırşehir'in Çiçekdağı ilçesinden fotoğraf çektirmek için Yozgat'ın Yerköy ilçesine giden ilçe halkı için belediye bünyesinde fotoğraf...

Çiçekdağı Belediyesi'nden halka profesyonel fotoğrafçılık hizmeti

İlçe Belediye Başkanı Hasan Hakanoğlu:

"İlçedeki büyük eksiklik giderildi"

KIRŞEHİR - Kırşehir'in Çiçekdağı ilçesinden fotoğraf çektirmek için Yozgat'ın Yerköy ilçesine giden ilçe halkı için belediye bünyesinde fotoğraf stüdyosu oluşturdu.

Her iki ilçenin iç içe olması ve her iki ilçeyi sadece yol ve caddelerin ayırıyor olmasının avantaj ve dezavantajlarını yaşayan ilçe halkı belediye bünyesinde oluşturulan fotoğraf stüdyosunu memnuniyetle karşıladı.

Çiçekdağı ilçe belediyesine bağlı 'Hayır Evi' bünyesinde oluşturulan stüdyoya giden ilçe belediye başkanı Hasan Hakanoğlu, ilçede büyük bir eksikliği giderdiklerini söyledi. Başkan Hakanoğlu, "İlçe halkı, ilçemizde fotoğrafçı olmamasından kaynaklı mağduriyet yaşayarak Yozgat'ın Yerköy ilçesi ya da Kırşehir'e giderek fotoğraf çektiriyordu. Belediye olarak halkın mağduriyetinin giderilmesi için profesyonel bir fotoğrafçı ile anlaşarak çalışma başlattık" dedi.

Çiçekdağı ilçe belediyesi hizmet binası içerisinde yer alan alanda cüzi rakamlar karşılığında halk fotoğraf çektirebiliyor.

İlçede fotoğrafçının olmaması ve belediyenin sunduğu hizmet karşısında memnuniyetini ifade eden Tuğçe Turhal, "İlçede fotoğraf stüdyosu yok. Belediyenin sunduğu çalışma ile cüzi rakamlar ile fotoğraf çektirebiliyoruz" diye konuştu.

Alparslan Yaylak adlı kişi ise ilçede büyük bir eksikliğin giderildiğini ve fotoğraf çektirmek için Yozgat'ın Yerköy ilçesine gitmeyeceklerini belirtti.

Stüdyo oluşturduktan sonra ise stüdyoya giderek ilk fotoğrafı ilçe belediye başkanı Hasan Hakanoğlu çektirerek halka da teşvik amacıyla kampanya başlattı.

Çiçekdağı Belediyesi'nden halka profesyonel fotoğrafçılık hizmeti
Çiçekdağı Belediyesi'nden halka profesyonel fotoğrafçılık hizmeti
Çiçekdağı Belediyesi'nden halka profesyonel fotoğrafçılık hizmeti
Çiçekdağı Belediyesi'nden halka profesyonel fotoğrafçılık hizmeti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Orhan Ekinci

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