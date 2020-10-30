Çiçekdağı Belediyesi araç filosunu güçlendiriyor

Çiçekdağı Belediyesi, araç filosunu 4 yeni araçla güçlendirdi.

Çiçekdağı Belediyesi, araç filosunu 4 yeni araçla güçlendirdi.

Çiçekdağı İlçe Belediyesi, ilçenin ihtiyacı olan 1 adet yol süpürme aracı, 1 adet çöp toplama aracı ve 2 adet zabıta aracı alarak belediye araç filosunu güçlendirdiğini duyurdu. İlçe belediyesinin araç filosunda yaşanan eksikliklerin giderilip ilçede daha hızlı ve kaliteli hizmet verilebilmesi amacıyla hizmete sunulan araçların tanıtımı AK Parti İl Başkanı Muzaffer Aslan ile AK Parti Kırşehir Milletvekili Mustafa Kendirli yaptı. Çiçekdağı Belediye Başkanı Hasan Hakanoğlu, "Belediyemizin hizmet kalitesini artırmak için hizmet araçlarına yenisini kazandırdık. Bu sayede ilçede belediye hizmetlerini daha kaliteli ve hızlı sunacağız" dedi. - KIRŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı