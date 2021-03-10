Çiçekdağ'ına 'Yaşam-Beceri' atölyesi kuruldu

Kırşehir'in Çiçekdağı ilçesi Turgut Yılmaz İlkokuluna 'Yaşam-Beceri' atölyesi kuruldu.

Çiçekdağı İlçe Milli Eğitim Müdürü Abdulkadir Sağlam, Mili Eğitim Bakanlığının 2023 Vizyonunda da belirttiği yetenek kümeleriyle ilişkilendirilmiş becerilerin uygulama düzeyinde kazandırılması amacıyla 'Yaşam-Beceri' atölyesinin önemli olduğunu söyledi.

Sağlam, açıklamasında; "İlkokuldan başlayarak tüm öğretim alanlarında okullara çocukların sahip oldukları yetenek kümeleriyle ilişkilendirilmiş becerilerin uygulama düzeyinde kazandırılabilmesi için 'Yaşam-Beceri' kurulması öngörülüyor. Güçlü yarınlar için 2023 Eğitim Vizyonu doğrultusunda çocuklarımızın ilgi, yetenek ve mizaçlarına yönelik gelişimleri için küçük ölçekli pilot uygulama için belirlenen ilkokul ve ortaokullarda kurulacak 'Yaşam -Beceri' atölyeleri 21. yüzyıl becerileri, yükseköğretim alanları ile bilim, sanat, kültür, spor ve yaşam becerileri odaklı olarak değerlendirilmiş ve 5 alanda 10 atölye modeli ortaya çıkarılmıştır"dedi.

Uygulama kapsamında Çiçekdağı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Turgut Yılmaz İlkokuluna 10 atölye modelinden biri olan 'Yaşam-Beceri' atölyesinin kurulmasına öncülük etti. - KIRŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı