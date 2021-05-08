Çiçekçilerde Anneler Günü yoğunluğu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Çiçekçilerde Anneler Günü yoğunluğu

Anadolu Ajansı / Abdullah Özkul - Haberler | Güncel

Niğde'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında tam kapanmadan muaf tutulan çiçekçilerde Anneler Günü yoğunluğu yaşanıyor.

Niğde'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında tam kapanmadan muaf tutulan çiçekçilerde Anneler Günü yoğunluğu yaşanıyor.

Niğde'de Dr. Sami Yağız Caddesi'nde çiçekçilik yapan Savaş Yılmaz, salgın nedeniyle işlerin biraz düşük olduğuna dikkati çekerek, "Saat 17.00'ye kadar açığız. Sabah saatleri olduğu için sakinlik var. Elimizden geleni yapıyoruz. 2 gün halkımızı bekliyoruz." diye konuştu.

Hastane Caddesi'nde esnaf Murat Bayraktar da işlerin güzel olduğunu anlatarak, "Online ve telefondan adreslere teslim siparişlerimizi almaya başladık. Saat 17.00'ye kadar müşterilerimiz de buraya gelebilirler." ifadelerini kullandı.

Çiçekçilerde Anneler Günü yoğunluğu
Çiçekçilerde Anneler Günü yoğunluğu
Çiçekçilerde Anneler Günü yoğunluğu
Çiçekçilerde Anneler Günü yoğunluğu

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Özkul

BURSA HAFIZASI SİLİNMİŞ OLARAK YENİDEN GÖZLERİNİ AÇTI, ANNESİNE EN GÜZEL HEDİYEYİ VERDİ
BURSA HAFIZASI SİLİNMİŞ OLARAK YENİDEN GÖZLERİNİ AÇTI, ANNESİNE EN GÜZEL HEDİYEYİ VERDİ
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Hulusi Akar Murat Kurum Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Hadise Cansu Dere Seda Sayan Nesrin Cavadzade
Spor Salih Uçan Cyle Larin Fatih Terim Metin Oktay Gökhan Gönül
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Mayıs Adana
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Çiçekçilerde Anneler Günü yoğunluğu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 8.5.2021 15:26:40. #1.14#

title