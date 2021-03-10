"Oxford'da okuyorum" diyen kızının emlakçı olduğunu öğrenen çiçekçi anne yıkıldı
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"Oxford'da okuyorum" diyen kızının emlakçı olduğunu öğrenen çiçekçi anne yıkıldı

10.03.2021 09:50 | Son Güncelleme: 10.03.2021 10:43

Hatay'da 15 yıldır mezarlıkta çiçek satarak, evinin geçimini sağlayan 2 çocuk annesi Gülseren Bozkurt'un, Oxford Üniversitesi'nde okuduğunu sandığı kızı Merve Bozkurt'un, orada öğrenim görmediği ortaya çıktı. Bozkurt'un İstanbul'da emlakçılık yaptığını öğrenen annesi yıkıldı. 10 yıldır her gün gelip çiçek satan kadın, dün yerine gelmedi.

Antakya ilçesinde bulunan Asri Mezarlığı'n en eski çiçekçilerinden olan Gülseren Bozkurt, yaz, kış, yağmur, çamur demeden mütevazı tezgahının başına geçerek mezarlık ziyaretine gelenlere çiçek satıyor. Çiçek satarak ev ekonomisine katkı sağlayan Bozkurt, oğlunu buradan kazandığı parayla okuttuğunu, kızının ise halen İngiltere'de bulunan Oxford Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde 5 yıldır eğitim gördüğünü anlattı.

"ANNEM ZORLUKLARLA MÜCADELE EDİYOR"

Gazetecilerin 8 Mart Kadınlar Günü nedeniyle röportaj yaptığı Gülseren Bozkurt, kızının pandemi nedeniyle bir süredir yanlarında olduğunu söylemişti. Kendisi de gazetecilere röportaj veren Merve Bozkurt (25) ise, ''Annem zorluklarla mücadele ederek, bizi bu günlere kadar getirdi.

'Oxford'da okuyorum' diyen kızının emlakçı olduğunu öğrenen çiçekçi anne yıkıldı

ABİSİ DE ASTSUBAY

Gülseren Bozkurt'un kızı Merve Bozkurt "Annem kendi emekleriyle çiçek ekiyor, topluyor ve gelip burada satıyor, bazen de çiçek toplamak için dağa gider. Ağabeyim de üniversite mezunu. Şu an astsubay, Hakkari'de görev yapıyor. Bizim için mücadele ediyor Üniversiteye başlamadan önce annem bana, 'güzel bir yer kazanmazsan, seni okutmam' demişti" ifadelerini kullanmıştı.

PASAPORTU BİLE YOK

Sabah'ın haberine göre, anne ve kızının verdiği röportaj, sosyal medyada yoğun ilgi görmüş, çok sayıda vatandaş Dünya Kadınlar Günü nedeniyle Gülseren Bozkurt'a destek mesajları göndermişti.

'Oxford'da okuyorum' diyen kızının emlakçı olduğunu öğrenen çiçekçi anne yıkıldı

İNSANLAR BURS VERMEK İSTEYİNCE ORTAYA ÇIKTI

Bazı vatandaşlar ve hayırseverler Merve Bozkurt'a burs vermek istedi. Ancak genç kızın Oxford Üniversitesi'nde eğitim görmediği ortaya çıktı. Annesinin yurt dışında eğitim gördüğünü sanıp para gönderdiği genç kızın, ailesinden uzakta uzun süredir İstanbul'da yaşadığı ve hiç yurt dışına gitmediği ortaya çıktı.

HESAPLARINI KAPATTI

Olayın ortaya çıkmasıyla birlikte genç kız sosyal medya hesaplarını kapattı. Ailesine gerçeği anlatmak zorunda kalan genç kızın ailesi ve yakınlarına, "Annemi üzdüğüm için kendimi çok kötü hissediyorum. Bir hikaye uydurdum. Bu hikayeye kendim dahil herkesi inandırdım. Oysa İstanbul'da bir emlak ofisinde çalışıyordum" dediği öğrenildi.

Genç kızın pasaportunun olmadığı ve yurt dışına hiç gitmediği belirtildi. Her gün sabah 7'de gelip, akşama kadar çiçek satan fedakar anne Gülseren Bozkurt, 10 yıldır her gün gelip çiçek sattığı mezarlık önündeki yere dün gelmedi.

'Oxford'da okuyorum' diyen kızının emlakçı olduğunu öğrenen çiçekçi anne yıkıldı

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Haber Yorumları (10)
MURAT: Allah hayırlı evlat nasip etsin hepimize
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CEREN: Kendi adına yalan söyledi de abisi de gerçek ten astsubaymı belliki kızın hayatı yalan
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ERHAN: Anasıda biliyor kendisi de biliyor, 8 Mart kadınlar günü ayağına reklam yapmak istediler satışlar çoğalsın diye Show haberi çağırdılar ama ellerinde patladı, çiçek satarak evini zor geçindirir insan be oxford sayıklıyorsun sen
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