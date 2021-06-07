Çiçek toplamak isterken kaybolan çocuğa esnaf sahip çıktı
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Çiçek toplamak isterken kaybolan çocuğa esnaf sahip çıktı

İhlas Haber Ajansı / Mehmet Buldu - Haberler | 3. Sayfa

Çiçek toplamak isterken kaybolan çocuğa esnaf sahip çıktı Kaybolan çocuk annesini görünce mutluluktan ne yapacağını bilemedi Annesi için kopardığı papatyayı bütün olanlara rağmen elinden bırakmadı Bursa'da annesine çiçek koparmak için gizlice evden çıkan 3 yaşındaki Sami Can, geri dönüşte...

Çiçek toplamak isterken kaybolan çocuğa esnaf sahip çıktı

Kaybolan çocuk annesini görünce mutluluktan ne yapacağını bilemedi

Annesi için kopardığı papatyayı bütün olanlara rağmen elinden bırakmadı

BURSA - Bursa'da annesine çiçek koparmak için gizlice evden çıkan 3 yaşındaki Sami Can, geri dönüşte yolu bulamayınca kayboldu. Esnafın sahip çıktığı Sami, polis ekipleri tarafından annesine teslim edildi. Annesine kavuşan çocuk, mutluluktan ne yapacağını şaşırdı.

İznik ilçesinde evden annesine çiçek koparmak için çıkan 3 yaşındaki Sami Can, geriye dönmek istediğinde yolunu bulamadı. Evinden yaklaşık 2 kilometre uzaklaşan Sami Can, Atatürk Caddesi üzerinde ağlamaya başladı. Küçük çocuğun kaybolduğunu anlayan esnaflardan motosiklet tamircisi Yunus Sinan, minik çocuğu kucaklayarak ailesinin nerede olduğunu sordu. Elindeki çiçeği annesine aldığını söyleyen minik çocuk, eve dönemediğini söyledi. Olay yerine gelen polislerden korkan Sami Can, polis arabasına binmedi.

Minik çocuğu kucağına alarak polis merkezine götüren Yunus Sinan, saatlerce ailesinin gelmesini bekledi. Çocuğunu kaybeden anne belediye tarafından ilçede yapılan anons üzerine emniyete giderek Sami Can'a göz yaşları arasında sarıldı.

Annesini karşısında gören Sami Can mutluluktan ne yapacağını şaşırdı. Sami Can'ın bütün bu yaşananlara rağmen elinden kopardığı papatyayı bırakmaması ise dikkat çekti.

Çiçek toplamak isterken kaybolan çocuğa esnaf sahip çıktı
Çiçek toplamak isterken kaybolan çocuğa esnaf sahip çıktı
Çiçek toplamak isterken kaybolan çocuğa esnaf sahip çıktı
Çiçek toplamak isterken kaybolan çocuğa esnaf sahip çıktı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Mehmet Buldu

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