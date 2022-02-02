"Çiçek şehri" Yalova'da kesme orkideler 14 Şubat'a hazırlanıyor

YALOVA (AA) - Süs bitkileri yetiştiriciliğinde söz sahibi illerden Yalova'da üreticiler, 14 Şubat Sevgililer Günü için seralarda rengarenk orkideleri hazırlayıp satış noktalarına ulaştırmanın telaşını yaşıyor.

Türkiye'nin süs bitkisi üretiminin yüzde 10'unun karşılandığı "çiçek şehri" Yalova'da baba mesleğini sürdüren üretici Burhan Tuğtekin, çalışanlarıyla yoğun günler geçiriyor.

Yıllarca emek verip göz alıcı renklere sahip orkideleri özenle yetiştiren Tuğtekin ve çalışanlar, yurt içi ve yurt dışı pazarlar için sevkiyata hazırlanıyor.

Tuğtekin, AA muhabirine, babasının kurduğu 60 yıllık serada çiçek yetiştirdiklerini söyledi.

Kesme çiçekçiliği geliştirerek sürdürdüklerini belirten Tuğtekin, şöyle konuştu:

"Orkide, çok zahmetli ve zor bir bitki. Fidesinden çiçeğine 8 ila 10 yıl gerekiyor. Üretimin yaklaşık yüzde 85'lik kısmını Sevgililer Günü'ne göre programlıyoruz. Bir kısmını da ihraç ediyoruz. İç ve dış piyasaya hazırlık yapıyoruz. Üretim yapmak çok keyifli bir şey. Bunlar hepsi bizim evladımız gibi. Üretim zorluğu ne kadar da olsa seranın görüntüsü bizi çok mutlu ediyor."

Gül, şebboy, lisyantus, orkide...

Serayı ziyaret eden İl Tarım ve Orman Müdürü Suat Parıldar ise tesiste üretilen kesme orkidelerin Yalova için önemli bir değer taşıdığını vurguladı.

Yalova'da 3 bin 850 dekar alanda dış ve iç mekan bitkisi ile kesme çiçek üretildiğini anlatan Parıldar, "Bu sektörde yıllık toplam 160 milyon adet üretim kapasitemiz var. Bununla birlikte Türkiye'deki yıllık üretimin yüzde 10'unu Yalova'mızdan karşılıyoruz." dedi.

Parıldar, 900 dekarın üzerinde kapalı alanda gül, şebboy, lisyantus, orkide gibi türlerde kesme çiçek yetiştirilen Yalova'da bu sektörün önemli bir yer tuttuğu bilgisini paylaştı.

Orkide üretiminin, 12 dekarı kesme olmak üzere 38 dekar alanda gerçekleştirildiğini aktaran Parıldar, Yalova'nın yıllık kesme orkide üretiminin 80-100 bin adet olduğunu dile getirdi.

"Sevgiliye sözü olan, bir orkide sunsun"

Yalova'nın çiçek kenti olarak, Türkiye'nin süs bitkilerinde önemli bir merkezi olduğuna işaret eden Parıldar, özellikle kesme orkidelerin 14 Şubat için yoğun bir tempoda hazırlandığını belirtti.

Suat Parıldar, şunları kaydetti:

"Orkideler bir çocuk edasıyla, nadide, güzel bir şekilde, sabırla ve gönülden gelen güzelliklerle hazırlanmakta. Sevgiliye sözü olan, bir orkide sunsun, bu orkide de Yalova'dan sevgililere ulaşsın diyoruz. Çünkü Yalova'mız, Türkiye'ye tarımsal ürün anlamında hep güzellikleri, mutlulukları sunmakta. Orkidemiz de bu mutlulukların başında gelmektedir."

Tarım ve Orman Bakanlığı olarak son dönemlerde süs bitkileri sektörüne de önemli destekler verdiklerini bildiren Parıldar, özellikle Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı kapsamında yapılan faaliyetlere yüzde 50 destekte bulunduklarını sözlerine ekledi.