Çiçek mezadında Anneler Günü yoğunluğu
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Çiçek mezadında Anneler Günü yoğunluğu

Çiçek mezadında Anneler Günü yoğunluğu
Demirören Haber Ajansı / Özgür YILDIZ - Haberler | Güncel

YALOVA'da kooperatif tarafından düzenlenen çiçek mezadında, Anneler Günü yoğunluğu yaşandı.

YALOVA'da kooperatif tarafından düzenlenen çiçek mezadında, Anneler Günü yoğunluğu yaşandı.

Çiçek yetiştiriciliği üzerine faaliyet gösteren bir kooperatifin Yalova Şubesi tarafından düzenlenen çiçek mezadında, Anneler Günü yoğunluğu yaşandı. Hafta sonu kutlanacak olan Anneler Günü nedeniyle hazırlık yapan çiçekçiler, sabah erken saatlerde mezadın yapılacağı salona geldi. Mezada, çevre illerden gelen çiçekçiler de katıldı. Çiçekler yürüyen bantta sergilenirken, satışlar açık arttırma yöntemiyle yapıldı. Mezada katılanlar, çiçekleri almak için birbirleriyle yarıştı.Özel günlerde çiçek talebi çok olduğu için mezatta da yoğunluk yaşandığını ifade eden depo sorumlusu Burak Uzun, "Normal günlerde Yalova şubemizde günde 60 ile 100 koli çiçek satıyoruz. Ancak Anneler Günü nedeniyle bu hafta günde 200 ile 250 arasında koli çiçek satıyoruz. Adet olarak bugün yaklaşık 60 bin çiçek sattık. Anneler Günü'nde en çok kırmızı gül, renkli güller, lilyum ve gerberan türü çiçekler tercih ediliyor. İstanbul, Kocaeli, İzmit, Sakarya'dan gelen müşterilerimiz buradan çiçeklerini alarak, kendi illerinde satışlarını yapabiliyorlar" dedi.


Çiçek mezadında Anneler Günü yoğunluğu
Çiçek mezadında Anneler Günü yoğunluğu
Çiçek mezadında Anneler Günü yoğunluğu
Çiçek mezadında Anneler Günü yoğunluğu
Çiçek mezadında Anneler Günü yoğunluğu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Özgür YILDIZ

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