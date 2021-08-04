Kütahya'da çiçek hastalığı sebebiyle 4 köy ve 8 mahalle karantinaya alındı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kütahya'da çiçek hastalığı sebebiyle 4 köy ve 8 mahalle karantinaya alındı

Kütahya'da çiçek hastalığı sebebiyle 4 köy ve 8 mahalle karantinaya alındı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Kütahya'nın Pazarlar ilçesinde küçükbaş koyun ve keçilerde çiçek hastalığı görülmesi üzerine karantina uygulaması başlatıldı. Konuyla ilgili açıklama yapan Pazarlar Tarım ve Orman Müdürlüğü, iki bir duyuruya kadar köylere ve mahallelere küçükbaş hayvan giriş çıkışı ve hayvanların merada otlatılmasının yasak olduğunu belirtti.

Simav ilçesine bağlı Küplüce köyünde koyun ve keçilerde görülen çiçek hastalığı nedeniyle Pazarlar ilçesinde 4 köye ve 8 mahalleye hayvan giriş ve çıkış yasağı uygulanıyor.

Kütahya'da çiçek hastalığı sebebiyle 4 köy ve 8 mahalle karantinaya alındı

HAYVANLARIN MERALARDA OTLATILMASI DA YASAK

Pazarlar Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Simav İlçesi Küplüce köyünde koyun-keçi çiçek hastalığı nedeniyle Pazarlar ilçe merkezi, Örey köyü, Orhanlar köyü, Yenice köyü, Akşinik köyü ve Yakuplar Mahallesi karantina altına alınmıştır. 30 Temmuz 2021 Cuma gününden itibaren karantina altında olan köylere ve mahallelere küçükbaş hayvan girişi, çıkışı ve hayvanların merada otlatılması ikinci bir duyuruya kadar yasaklanmıştır. Alım satım yapanlar hakkında idari cezai işlem uygulanacaktır" ifadeleri kullanıldı.

Kütahya'da çiçek hastalığı sebebiyle 4 köy ve 8 mahalle karantinaya alındı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Van'da aşırı yağışlar sürüyor! Hakkari kara yolu ulaşıma kapandı
Van'da aşırı yağışlar sürüyor! Hakkari kara yolu ulaşıma kapandı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Murat Kurum İlham Aliyev Bülent Turan Haydar Aliyev
Magazin Gülşen Onur Akay Haluk Levent Mohammed Al Saloussi
Spor Mesut Özil Hakan Reçber Rıza Çalımbay Valentin Rosier Busenaz Sürmeneli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Kütahya'da çiçek hastalığı sebebiyle 4 köy ve 8 mahalle karantinaya alındı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 4.8.2021 10:42:25. #1.16#

title