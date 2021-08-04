Kütahya'da çiçek hastalığı sebebiyle 4 köy ve 8 mahalle karantinaya alındı

Kütahya'nın Pazarlar ilçesinde küçükbaş koyun ve keçilerde çiçek hastalığı görülmesi üzerine karantina uygulaması başlatıldı. Konuyla ilgili açıklama yapan Pazarlar Tarım ve Orman Müdürlüğü, iki bir duyuruya kadar köylere ve mahallelere küçükbaş hayvan giriş çıkışı ve hayvanların merada otlatılmasının yasak olduğunu belirtti.