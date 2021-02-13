Çiçek çocuklar geri dönüyor!

Moda dünyasının 1970'li yıllardan dönüp dönüp ilham alması boşuna değil elbet. Bu tarzda öne çıkan 'flare' (paçaya doğru genişleyen) pantolonlar, yün paltolar, geometrik desenli gömlekler, renkli camlı güneş gözlükleri ve eşarplar her daim çok seviliyor.

Moda dünyasının 1970'li yıllardan dönüp dönüp ilham alması boşuna değil elbet. Bu tarzda öne çıkan 'flare' (paçaya doğru genişleyen) pantolonlar, yün paltolar, geometrik desenli gömlekler, renkli camlı güneş gözlükleri ve eşarplar her daim çok seviliyor. Stil ikonları; Jane Birkin, Olivia Newton-John ve Cher gibi isimlerin bu akımın vazgeçilmez olmasında katkıları büyük. Günümüzde bile birçok moda platformu bu isimlerin stillerini ilham panolarına sıklıkla eklemeye devam ediyor.

Belirli bir dönemin modasını içselleştirebilmek için o dönemin toplumsal olaylarına göz gezdirmek gerekiyor.

68 kuşağının mirası

ABD'de 60'lı yılların ortalarında savaş karşıtı bir ilke benimseyerek doğup dünyaya yayılan 'hippi' kavramı ve bu kavrama eşlik eden 'çiçek çocuklar' -bir başka deyişle 68 kuşağı- 70'ler modasını belirlemede büyük rol oynadı. Rahatlığı ve özgürlüğü benimseyen gençler sosyal kaygılardan uzak yaklaşımlarıyla giyim tercihlerini de rahat parçalardan yana yaptı. Bu dönemde uzun, bol, çiçekli, yama veya şal desenli elbiseler, flare paça pantolonlar, kısa üstler ve püsküllü ceketler kendi karmaşasının içinde bir uyum yarattı. Renkli aksesuarlar, şapkalar ve platform topuklu ayakkabılar da bu stilin tamamlayıcısı oldu.

70'lerin sonundaysa John Travolta'nın başrolünde oynadığı 'Saturday Night Fever' (Cumartesi Gecesi Ateşi) filminin de etkisiyle disko modası öne çıktı. Cher, Bianca Jagger, Yves Saint Laurent gibi sanatçılardan moda tasarımcılarına dönemin disko modasını şekillendiren isimler; pul, payet detaylı ve metalik kıyafetleri yorumladı.

Ancak '70'ler modası' deyince -özellikle gündelik giyimde- bohem tarzın daha ön planda olduğunu ve günümüz tasarımcılarının koleksiyonlarında 70'leri genellikle bu tarzla anlattıklarını söyleyebiliriz.

Chloe'nin Sonbahar/Kış 2020/21 koleksiyonu, 70'lerin bohem tarzını çok iyi yansıtırken bu stilin modern kullanımı için de ipuçları veriyor. Koleksiyondaki flare paçalı pantolonlar, platform topuklu ayakkabılar, iri kemerler, sivri yakalı gömlekler, uzun, bol elbiseler, günümüzün iş gardıroplarına kolayca uyarlanabilir nitelikte.

70'lerin havasını taşıyan bir gömleği denim bir pantolonla tamamlayabilirsiniz.

Çarpıcı renkler...

70'lerin izlerini sık sık koleksiyonlarında gördüğümüz Alessandro Michele kreatif direktörlüğündeki Gucci'yse Resort 2021 koleksiyonunda yama ve geometrik desenli çarpıcı renkteki eteklere, paltolara ve aksesuarlara yer veriyor. Jacquemus'un koleksiyonundaki bol paça pantolonlar ve sutyeni andıran bluzlar da bu yıllara göz kırpıyor.

HER TARZA UYGUN

Siyah postallar ve deri ceketlerle eşleştirip bohem ve rock ruhu bir arada tutabilirsiniz. Beymen Club, 329 lira.

Birkaç sezondur popüler olan denizci şapkaları da 70'ler stiline gönderme yapıyor. LCW, 39.99 lira.

Özellikle bol paçalı pantolonlarla harika bir uyum yakalayacak. H&M, 299 lira.

Geometrik desenli bu gömleği denim pantolonlarla tamamlayın. Marks & Spencer, 299.99 lira.

70'lerin flare paça stilini çok iyi yansıtan bir fitilli kadife pantolon. Mudo, 149.99 lira.

Denim pantolonlar ve gömleklerle de çiçekli elbiselerle de uyar. Koton, 149.99 lira.

Kısa kazaklar ve topuklu botlarla tamamlayın. Oxxo, 179.95 lira.

Dönemin çanta trendini merak edenler için... Nine West, 209.30 lira.

Dönemin stilini yansıtan uygun fiyatlı bir kazak. Trendyolmilla, 38.99 lira.

Kaynak: Hürriyet