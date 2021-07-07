Çiçeği burnunda çifti üzen kaza
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Çiçeği burnunda çifti üzen kaza

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde bir çiftin nişan töreninde masaya konulan pasta devrildi.

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde bir çiftin nişan töreninde masaya konulan pasta devrildi. En mutlu gününde pasta kesemeyen gelin ise duygu dolu anlar yaşadı.

Emrullah Parlak ve Gizem Demir çiftinin nişan töreninde herkesi şaşırtan bir kaza yaşandı. Toplu fotoğraf çekiminden sonra masaya konulmaya çalışılan pasta devrildi. Cep telefonu ile saniye saniye kaydedilen görüntülere, gelinin masayı tutmaya çalışması da yansıdı. Olayın ardından çift ve davetliler büyük bir şok yaşadı. En mutlu gününde pasta kesemeyen Gizem Demir de gözyaşlarına hakim olamadı. Konuklar ise "Boş ver olan pastaya olsun, size bir şey olmasın" diyerek genç kadını teskin ettiler.

(Uğur Buber-Gönül Efe/İHA)

Çiçeği burnunda çifti üzen kaza
Çiçeği burnunda çifti üzen kaza
Çiçeği burnunda çifti üzen kaza
Çiçeği burnunda çifti üzen kaza

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Meteoroloji'den İstanbul dahil 5 ile turuncu kodlu, 5 ile de sarı kodlu uyarı: Metrekareye 100 kilogram yağış düşebilir
Meteoroloji'den İstanbul dahil 5 ile turuncu kodlu, 5 ile de sarı kodlu uyarı: Metrekareye 100 kilogram yağış düşebilir
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Muharrem İnce Mustafa Şentop Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Zeki Müren Şevval Sam Sertab Erener Mahsun Kırmızıgül
Spor Metin Oktay Burak Elmas Ahmet Ağaoğlu Emre Belözoğlu Mostafa Mohamed
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Çiçeği burnunda çifti üzen kaza - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 7.7.2021 14:33:19. #1.16#

title