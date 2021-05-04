CIA karargahının önündeki şüpheli şahıs FBI ajanı tarafından etkisiz hale getirildi
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CIA karargahının önündeki şüpheli şahıs FBI ajanı tarafından etkisiz hale getirildi

CIA karargahının önündeki şüpheli şahıs FBI ajanı tarafından etkisiz hale getirildi
Anadolu Ajansı / Kasım İleri - Haberler | Güncel

ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI), Merkezi İstihbarat Teşkilatının (CIA) Virginia'daki karargahının önünde silahlı bir şüphelinin güvenlik güçlerince vurulduğunu duyurdu.

ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI), Merkezi İstihbarat Teşkilatının (CIA) Virginia'daki karargahının önünde silahlı bir şüphelinin güvenlik güçlerince vurulduğunu duyurdu.

FBI Washington Saha Ofisi'nden yapılan açıklamada, "FBI, 3 Mayıs 2021 Pazartesi akşam saat 6.00 civarında bir FBI ajanının karıştığı bir silahlı olayı inceliyor. Merkezi İstihbarat Teşkilatının McLean Virginia'daki karargahının önünde bir güvenlik olayına karışan bir şahıs, aracından silahla inerek güvenlik güçlerine ateş açtı." denildi.

Şüpheli şahsın, FBI ajanı tarafından vurulmasıyla yaralandığı ve yakındaki bir hastaneye kaldırıldığı belirtilen açıklamada, şahsın CIA kapısında gelerek aracında bomba olduğunu ifade etmesi üzerine olayların başladığı, daha sonra silahıyla aracından çıktığı ifade edildi.

CIA'dan yapılan açıklamada ise olay "bir güvenlik durumu" olarak nitelendirildi.

Açıklamada, "Kompleksimiz güvenli durumda ve olaya karışan personelimiz sadece olayı inceleyen Güvenlik Koruma memurlarımızdır." denildi.

CIA, açıklamasında olay üzerine güvenlik önlemlerinin artırıldığını kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kasım İleri

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