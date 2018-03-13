CIA'de İkinci İşkenceci Dönemi! Yeni Başkan Eskisi Gibi Waterboarding Düşkünü

ABD Başkanı Donald Trump, Rex Tillerson'ı görevden alarak yerine CIA Başkanı Mike Pompeo'yu atadı. CIA Direktörlüğüne getirilen isim ise Gina Haspel oldu. Haspel ABD tarihinin ilk kadın CIA direktörü oldu.

Mike Pompeo ve Gina Haspel arasındaki en büyük benzerlik ise iki isminde işkenceyi destekliyor olmaları.

POMPEO'NUN ADI İŞKENCE İLE ANILIYOR

Cumhuriyetçi Parti içerisindeki muhafazakar Çay Partisi hareketinden gelen eski kongre üyesi Pompeo, boğulma hissi veren su işkencesine desteği ve kürtaj karşıtı görüşleri ile gündeme gelmişti.

SELEFİ GİBİ HAPSEL DA SU İŞKENCESİYLE NAM SALMIŞ

Gina Haspel'ın adı iseTayland'da görev yaptığı dönemde işkence iddialarına karışmıştı. 2017'de CIA başkan yardımcılığına getirildiğinde New York Times gazetesi Haspel'ın 'işkenceci geçmişi' anlatılırken Trump'ın işkenceyi kimi durumlarda gerekli gördüğü ve dönemin direktörü, şimdiki Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun da waterboardingle (su işkencesi) beraber muhtelif yöntemlerin işkenceden sayılmadığını ve geçmişte El Kaide'yle savaşırken bu yöntemleri uygulayan 'vatanseverleri' selamladığı demeçleri hatırlatan bir haber yayımlamıştı.

GÖRÜNTÜLER ARŞİVDEN SİLİNMİŞ

Tayland CIA'nin ilk denizaşırı gözaltı merkezi olarak biliniyor. Gina Haspel'ın buradaki CIA merkezini yönettiği dönemde El Kaide üyeleri Ebu Zübeyde ve Abdel Rahim el Neşiri'ye işkence uyguladığı söyleniyor. Haspel'in waterboarding tekniğini uyguladığı ve Ebu Zübeyde'nin kafasını duvara vurduğu video görüntülerinin 2005 yılına kadar CIA arşivinde saklandığı, bu tarihten sonra görüntülerin arşivden silindiği iddia ediliyor.