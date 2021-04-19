CHZ Coin Yorum (19 Nisan): Chiliz (CHZ) Fiyat Analiz
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CHZ Coin Yorum (19 Nisan): Chiliz (CHZ) Fiyat Analiz

CHZ Coin Yorum (19 Nisan): Chiliz (CHZ) Fiyat Analiz
Haberler.com / Ramazan Eles - Haberler | Gündem

CHZ Coin Yorum: Uniswap, 200-SMA değerinin altına kaydı ve boğalar piyasayı kendi lehlerine çevirmek için zorlu bir görevle karşı karşıya kaldı. Chiliz, bir arıza nedeniyle 0,520 $ 'da önemli bir destek işaretini korudu. Son olarak, Decred'in keskin bir geri dönüşü önlemek için zararlarını 180,7 $ 'a düşürmesi gerekiyordu.

Chiliz [CHZ] Coin Yorum

Chiliz piyasasında Mart ortası seviyelerine doğru bir toparlanma, daha geniş bir kripto satışı nedeniyle durduruldu. Bu, CHZ'nin 0,367 $ desteğinden sabit bir yükselişin ardından 1 $ işaretini yakalamaya çalıştığı için işlere bir anahtar koydu. 4 saatlik grafikte boğalar, 0.520 dolarlık desteği bir kırılmaya karşı savundu.

Önümüzdeki seanslarda basın zamanı desteği sürdürülürse, 0,69 dolarlık üst tavana doğru bir yükseliş şansı vardı. Squeeze Momentum Göstergesi, ilk kırmızı çubuk denge noktasının altına düştükten sonra bir satış sinyali sundu. Satış baskısı, satın alma baskısından ağır bastığı için OBV de düşüş eğilimi gösterdi. Ek destek hatları 0,45 ABD Doları ve 0,36 ABD Doları'dır.

Uniswap [UNI] Coin Yorum

Güneye doğru 30 dolarlık bir hareket, Uniswap'in 4 saatlik zaman diliminde 200-SMA'nın (yeşil) altına düştüğünü gördü . Müthiş Osilatöre göre düşüş ivmesi artıyordu ve bir yeşil mum çubuğu boğalar lehine yaklaşsa da, piyasa ayıların lehineydi.

Ek kayıp durumunda, güçlü bir destek seviyesi 26.2 $ 'dır. Piyasayı tersine çevirmek için boğaların 31,4 dolarlık üst tavanın ve 200-SMA'nın üzerinde bir yükselişi hedeflemesi gerekecek. RSI aşırı satım bölgesinde zirveye henüz ve bir geri dönüş henüz olasılıkla görünmüyordu.

Decred [DCR] Coin Yorum

Etkileyici bir yükseliş, Decred'i 143,8 $ 'dan tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 251,8 $' a yükseltti ve fiyat daha geniş pazarla birlikte güneye doğru hareket etmesine rağmen, bu süreçte birkaç destek seviyesi keşfedildi. Yazım sırasında, 200 dolar civarındaki savunma hattı güçlüydü ve uzun süreli satışları engelledi.

Zincir üzerindeki ölçümler kırmızı sinyaller verirken, boğalar 180.7 dolara kadar kırılmalara karşı koyabilir. Bunun altındaki bir hareket, DCR'yi düşüş bölgesine sokar ve fiyat kısa vadede bastırılmış kalabilir. MACD düşüş eğilimi kaydetti, ancak endeks yarı işaretin altına düşme tehdidi altında değildi. Chaikin Para Akışı sermaye girişleri sermaye çıkışı daha büyük olduğu gibi pozitif okuma vardı, ama fark son birkaç seans boyunca minimalize edildi.

Ramazan Eles
Gündem Editörü
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